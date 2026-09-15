Tunisie: Le nouvel ambassadeur finlandais remet les copies figurées de ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur de Finlande en Tunisie, Markku Lampinen, a remis lundi les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

Lors de cette rencontre, Nafti s'est félicité, selon un communiqué du ministère, des relations d'amitié et de coopération « excellentes » entre la Tunisie et la Finlande, établies depuis 1959.

Il a souligné la dynamique enregistrée ces dernières années dans les relations bilatérales, marquée par plusieurs échéances importantes ayant permis d'obtenir des résultats tangibles, notamment dans les domaines économique, commercial et des investissements.

Le ministre a réaffirmé la volonté de la Tunisie d'intensifier les échanges de visites de haut niveau et de renforcer la coopération dans des secteurs prioritaires, notamment les énergies renouvelables, les technologies modernes, les échanges universitaires, la recherche, l'innovation, la formation, l'investissement et le tourisme.

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Il a également insisté sur l'importance de poursuivre les efforts visant à consolider la coopération de la Tunisie avec les instances auxquelles appartient la Finlande, notamment le Groupe des pays nordiques et les institutions de l'Union européenne.

De son côté, l'ambassadeur finlandais a souligné l'importance accordée par son pays au renforcement de ses relations avec la Tunisie, exprimant la volonté de diversifier les domaines de coopération bilatérale et de mener à bien les préparatifs des prochaines échéances entre les deux pays.