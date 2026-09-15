Afrique du Nord: Canada-Tunisie - L'accord de transport aérien élargi à sept vols hebdomadaires

Le Canada a annoncé l'élargissement de son accord de transport aérien avec la Tunisie, une mesure qui porte notamment à sept le nombre maximal de vols hebdomadaires passagers-combinés pour chaque pays, contre quatre auparavant, et accorde aux transporteurs un accès à l'ensemble des points dans les deux pays.

L'accord élargi prévoit également des droits illimités pour les vols hebdomadaires tout-cargo, alors qu'aucun droit spécifique de ce type n'était prévu auparavant, selon un communiqué de Transports Canada, publié lundi.

L'élargissement de l'accord vise à créer de nouvelles possibilités pour les compagnies aériennes, les entreprises et les voyageurs, tout en renforçant la mobilité, les échanges commerciaux et les relations entre le Canada et la Tunisie.

"Cet accord élargi de transport aérien avec la Tunisie constitue une étape importante dans le renforcement des liens entre nos deux pays", a déclaré le ministre fédéral canadien des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon.

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"En ouvrant de nouvelles possibilités aux compagnies aériennes, aux entreprises et aux voyageurs sur ce marché en croissance, nous approfondissons notre partenariat économique et créons les conditions favorables à une plus grande mobilité, au commerce et aux échanges culturels", a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre canadienne du Commerce international, Maninder Sidhu, a souligné que l'élargissement de l'accord contribuera à renforcer les connexions du Canada avec l'un de ses partenaires d'Afrique du Nord.

Selon Transports Canada, le nouvel accord permettra aux compagnies aériennes des deux pays d'exploiter jusqu'à sept vols passagers-combinés par semaine dans chaque direction, contre quatre auparavant. Il leur donnera également accès à tous les points au Canada et en Tunisie, alors que l'accord précédent limitait cet accès à un seul point dans chaque pays.

Le nouvel accord introduit par ailleurs des droits pour un nombre illimité de vols tout-cargo hebdomadaires, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour le transport aérien de marchandises entre les deux pays.

Un accord initial conclu en 2010

L'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Tunisie avait été conclu initialement en 2010, avant de faire l'objet d'une première extension en 2019.

Depuis cette dernière révision, le trafic de passagers entre les deux pays a progressé de plus de 55 %, indique le gouvernement canadien.

Cette évolution intervient dans un contexte marqué par le développement des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que par une demande croissante en matière de mobilité pour les déplacements touristiques, professionnels, éducatifs et familiaux.

Les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et la Tunisie ont atteint 439 millions de dollars en 2025, tandis que les investissements directs canadiens en Tunisie se sont élevés à 183 millions de dollars, selon les données citées par Transports Canada.

Le gouvernement canadien souligne également l'importance des liens humains entre les deux pays. La diaspora canado-tunisienne compte plus de 30.000 personnes, selon le recensement canadien de 2021, tandis que près de 3.000 étudiants tunisiens étudiaient au Canada en 2025.

L'élargissement de l'accord s'inscrit ainsi dans la politique du Canada visant à développer sa connectivité internationale et à offrir davantage de possibilités aux voyageurs et aux transporteurs de marchandises. Le pays dispose désormais d'accords ou d'arrangements de transport aérien avec plus de 125 pays, selon Transports Canada.

À noter que l'élargissement de l'accord ne constitue pas, en lui-même, une annonce de nouvelles lignes aériennes ou de nouvelles dessertes entre des villes précises. Il élargit les droits dont peuvent bénéficier les transporteurs des deux pays, laissant aux compagnies aériennes le soin de décider de l'exploitation effective de ces possibilités en fonction de la demande et de leurs stratégies commerciales.