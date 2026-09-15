Tunisie: Mélanie Lefebvre prend la présidence du Comité Tunisie des CCE

Mélanie Lefebvre a été désignée présidente du Comité Tunisie des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCE), à l'issue de la réunion du Comité tenue le 10 septembre 2026, succédant ainsi à Alexandre Ratle, a annoncé le Comité Tunisie des CCE.

Jusqu'ici vice-présidente du Comité, Mélanie Lefebvre connaît le réseau des Conseillers du Commerce extérieur de la France ainsi que les enjeux liés aux relations économiques entre la France et la Tunisie, selon la même source.

Elle est, par ailleurs, directrice générale de TAV Tunisie, opérateur des aéroports internationaux d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba, depuis novembre 2023. Son parcours comprend notamment une dizaine d'années d'expérience dans la gestion aéroportuaire au sein du groupe ADP, ainsi qu'une expertise dans les domaines du conseil financier et stratégique et de la gestion des activités aéroportuaires.

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De son côté, Alexandre Ratle, qui présidait le Comité Tunisie, reste membre de cette structure. Il a souhaité passer le relais afin de se consacrer davantage à ses responsabilités au niveau national et régional au sein des CCE, dont il est vice-président du Comité national et président de la Commission Sud-Méditerranée, Proche et Moyen-Orient, précise le Comité Tunisie.

Alexandre Ratle avait notamment présidé le Comité Tunisie lors de la réunion régionale des CCE "Sud Méditerranée", organisée à Tunis en mars 2026, un rendez-vous consacré notamment aux dynamiques économiques euro-méditerranéennes, aux chaînes de valeur, au nearshoring ainsi qu'aux opportunités économiques dans les pays du Maghreb.

Avec cette nouvelle présidence, le Comité Tunisie des CCE entend poursuivre son engagement en faveur des entreprises et du développement des échanges économiques entre la France et la Tunisie, en collaboration avec son bureau et l'ensemble de ses conseillers, selon le Comité.