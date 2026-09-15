Tunisie: Le déficit de la balance commerciale énergétique bondit de 29% à fin juillet 2026

Le déficit de la balance commerciale énergétique, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée, a enregistré, à fin juillet 2026, une hausse de 29%, pour se situer à 8271 millions de dinars(MD) contre 6399 MD, au cours de la même période de l'année 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié, le 14 septembre 2026, par l'Observatoire National de l'Energie et des Mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une hausse en valeur de 45% accompagnée par une progression des importations en valeur de 32%.

L'observatoire a rappelé dans ce cadre que les échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées,

le taux de change dollar/dinar ($/DT) et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, au cours du mois de juillet 2026, les cours du Brent ont augmenté de 12.4 $/bbl par rapport au mois de juillet 2025, sous l'effet de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, en particulier du conflit dans la région et des risques pesant sur le transit pétrolier à travers le détroit d'Hormuz.

Au cours de la même période, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistré une hausse de 2% par rapport au Dollar américain, principale devise d'échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l'année dernière, a fait savoir la même source.