Tunisie: Chute de grêle - Les agriculteurs appelés à intervenir pour protéger leurs cultures

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a indiqué, lundi, que plusieurs zones de production à l'ouest du pays ont enregistré des dégâts touchant les oliveraies, les arbres fruitiers et les cultures maraîchères (fruits endommagés, branches cassées, troncs blessés...), et ce, suite à la chute de grêle, ces derniers jours.

Afin de prévenir les répercussions négatives de ce phénomène sur la productivité de ces arbres, le département de l'Agriculture a invité les agriculteurs sinistrés à prendre des mesures préventives pour atténuer les effets néfastes de la chute de grêle et protéger leurs cultures contre les maladies fongiques et bactériennes transmissibles par les blessures.

Ainsi, les professionnels sont appelés à traiter les cultures maraîchères (tomates, poivrons...) en utilisant des fongicides absorbables homologués pour prévenir certaines maladies.

Les agriculteurs sont également, appelés à procéder à l'élagage et le traitement des branches endommagées en faisant recours à un fongicide à faible teneur en cuivre.

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Il est recommandé, aussi, de respecter le délai avant récolte (DAR) lors de l'application des traitements ; et de ramasser les fruits tombés à cause de la grêle afin d'éviter qu'ils deviennent une source de contagion et de propagation de certaines pathologies.