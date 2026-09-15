Tunisie: Ennakl Automobiles - Les ventes progressent de 4,53%, la rentabilité recule au premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Ennakl Automobiles a atteint 368,11 millions de dinars (MDT) au 30 juin 2026, contre 352,16 MDT un an plus tôt, soit une progression de 4,53%, selon les états financiers consolidés intermédiaires publiés par la société.

Dans le même temps, le résultat net revenant à la société consolidante s'est replié à 30,55 MDT, contre 36,87 MDT au 30 juin 2025, ce qui représente une baisse de 17,13%.

Cette progression des ventes ne s'est pas traduite par une amélioration de la rentabilité. La marge brute du groupe est passée de 68,65 MDT à 61,35 MDT, en repli de 10,63%. Le résultat d'exploitation a suivi la même tendance, s'établissant à 31,38 MDT contre 39,45 MDT un an auparavant, soit une baisse de 20,45%. À l'inverse, les produits des placements ont progressé, passant de 10,24 MDT à 11,24 MDT, portés par des dividendes reçus et à recevoir de 11,04 MDT, dont 9,97 MDT provenant d'Amen Bank et 1,07 MDT d'ATL.

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Le résultat par action s'est établi à 1,018 dinar au 30 juin 2026, contre 1,229 dinar au 30 juin 2025, le nombre d'actions restant inchangé à 30 millions. Le total du bilan consolidé du groupe s'élevait à 571,95 MDT au 30 juin 2026, contre 512,32 MDT au 31 décembre 2025. Les capitaux propres consolidés part du groupe sont restés quasiment stables, à 279,47 MDT contre 279,61 MDT à la clôture de l'exercice 2025. Les liquidités et équivalents de liquidités ont en revanche fortement augmenté, passant de 33,93 MDT au 31 décembre 2025 à 77,22 MDT au 30 juin 2026.

Les investissements consolidés réalisés au cours du premier semestre 2026 se sont élevés à 8,70 MDT, contre 6,87 MDT sur la même période de 2025.

Parmi les faits marquants de la période, la filiale S.T.L.V, spécialisée dans la location de véhicules sous le label Hertz, a procédé à une augmentation de son capital social de 7 MDT, intégralement réservée à la société mère Ennakl Automobiles. Au 30 juin 2026, 5 MDT de cette augmentation avaient été libérés, le solde de 2 MDT restant souscrit et non encore appelé.

Le groupe mentionne également l'entrée en vigueur de la circulaire de la Banque centrale de Tunisie n°2026-04, relative aux conditions de financement de l'importation de produits non prioritaires.

Réunie le 24 juin 2026, l'assemblée générale ordinaire d'Ennakl Automobiles a par ailleurs approuvé l'émission d'un emprunt obligataire sans appel public à l'épargne, pour un montant total ne dépassant pas 100 MDT.

Le groupe indique en outre avoir bénéficié, au cours du premier semestre 2026, d'une avance en compte courant actionnaire de 14 MDT accordée par la société PGI Holding.