Ce lundi 14 septembre 2026, à la Cité de l'Union africaine, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion interinstitutionnelle réunissant les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, la Première ministre ainsi qu'un délégué du Conseil supérieur de la magistrature.

Les échanges ont principalement porté sur le Dialogue national, la rentrée parlementaire et le suivi des politiques publiques.

Concernant le Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État, le Chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'instaurer un cadre de concertation entre Congolais. Cette initiative s'inscrit dans son engagement en faveur de la réconciliation nationale, de la consolidation de la démocratie et du renforcement de la cohésion du pays.

À l'approche de la rentrée parlementaire, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également donné des orientations relatives à l'examen du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027. Il a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux priorités nationales, notamment la pacification du pays, l'amélioration des conditions sociales de la population et la poursuite des réformes dans l'enseignement de base afin de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire.

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La riposte contre la maladie à virus Ebola a également été au coeur des discussions. Le Chef de l'État a souligné l'importance d'une mobilisation institutionnelle soutenue afin de renforcer les actions de prévention et de protection des populations.

Enfin, le Chef de l'État a appelé les institutions à une coordination renforcée pour garantir des résultats concrets et promouvoir le développement social dans la vie quotidienne des Congolais.