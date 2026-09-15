Sénégal: Niaguis - Un mouvement paysan veut promouvoir l'agroécologie et les droits des femmes

Niaguis — Le mouvement panafricain "Nous sommes la solution", initiateur du Camp international de formation sur l'agroécologie paysanne (CIFAP) de Niaguis, veut promouvoir l'agroécologie et les droits des femmes, à travers de nouvelles techniques de conduite avicole et de transmission des connaissances au profit des nouvelles générations, a indiqué lundi, Mariama Sonko, présidente du mouvement

"C'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous de nous retrouver à cette 5ème édition puisque le mouvement panafricain vise à promouvoir l'agroécologie et les droits des femmes. Lorsqu'on parle de ce domaine, on sait que l'actrice incontournable de cette pratique, c'est la femme, notamment celle rurale, à travers la transmission des connaissances au profit des nouvelles générations", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 5ème édition du CIFAP à Niaguis, qui a enregistré la participation de délégations venues du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, du Mali, du Togo, du Bénin, du Ghana, le Burkina-Faso et de la Côte d'Ivoire.

Le thème de cette année porte sur "les techniques de conduite avicole en agroécologie paysanne".

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Pour ce camp, elle souligne que le mouvement est en train de travailler à partir des thématiques déroulées pour une bonne pratique agroécologique.

Elle a rappelé que ce camp, démarré en 2022, a commencé par la revitalisation de la terre, la production des biofertilisants, les semences horticoles avant d'évoquer, l'année dernière les bio-protecteurs stimulants et bio-activateurs.

"Cette année, nous sommes dans l'aviculture. C'est vraiment une pratique qu'on doit suivre, a travers des processus. Si nous voulons vraiment promouvoir l'agroécologie, il faudrait que nous essayons de travailler dans tous les domaines qui regroupent le volet agroécologique", a soutenu Mariama Sonko.

Elle fait valoir que l'élevage est un domaine central et important, répétant qu'avec les biofertilisants et bio-protecteurs issus des produits de l'élevage, les acteurs ont besoin des dérivés.

"L'importance de cet atelier, c'est un peu partager les techniques d'élevage agroécologiques. Nous pensons que c'est important de connaître et de bien maîtriser ce qu'on doit faire pour pouvoir être en bonne santé. Les actrices de l'élevage sont incontournables et nous devons partager avec elles les techniques avicole", a-t-elle soutenu.

Mariama Sonko a rappelé que le Mouvement panafricain est né d'une consultation autour d'un programme appelé "Révolution verte en Afrique" qui a été lancé par des firmes occidentales, dont le fondation Melinda et Bill Gates

L'objectif est de se pencher sur la souveraineté, notamment la recherche alimentaire, a-t-elle martelé.