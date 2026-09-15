Sénégal: Commerce - Une opération de contrôle des prix lancé à Diourbel

Diourbel — Le préfet de Diourbel (centre), Abdou Khadre Diop, a lancé, lundi, une opération destiné à contrôler l'application des prix, la salubrité et la qualité des produits, conformément à la lettre circulaire du ministre de l'Industrie et du Commerce, a constaté l'APS.

L'opération lancée au marché Ndoumbé Diop de Diourbel, sur instruction du gouverneur, vise protéger le pouvoir d'achat, préserver la salubrité publique et faire respecter la réglementation commerciale en vigueur, à travers le contrôle des circuits de distribution, la lutte contre les pratiques de prix illicites et la vente de produits impropres à la consommation, a expliqué M. Diop.

La brigade mixte, mise en place à cet effet par arrêté du préfet, participe à cette opération. Elle regroupe des membres du service régional du commerce, de la brigade d'hygiène, des services de l'élevage, des forces de défense et de sécurité et des volontaires de la consommation.

"Une série de questions a été posée aux commerçants par le service régional du commerce et la brigade d'hygiène, et des saisies pourraient être effectuées ", a indiqué le préfet, précisant que les contrôles se poursuivront durant toute la journée dans le département.

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D'autres équipes seront déployées au marché Moudaye et dans les entrepôts pour vérifier l'application des prix et les conditions de salubrité.

Le préfet a par ailleurs indiqué que cette brigade mixte est permanente et effectuera des sorties régulières, notamment chaque mois, en appui aux services compétents chargés du contrôle.

"Il y aura des saisies qui seront opérées et, le cas échéant, des sanctions seront appliquées par les différents services qui sont là ", a-t-il assuré.