Sénégal: Investissements - Le Président Diomaye Faye présente les priorités du pays au secteur privé américain

14 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a poursuivi ce lundi 14 septembre à Washington ses échanges avec le secteur privé américain. Il a reçu une délégation du Corporate Council on Africa (CCA), une organisation regroupant des entreprises américaines investissant sur le continent africain.

En visite aux États-Unis, le Président de la République a reçu, lundi 14 septembre 2026 à Washington, une délégation du Corporate Council on Africa, conduite par sa présidente, Florizelle Liser. Cette rencontre intervient après des audiences accordées à Cybastion et à la Chambre de commerce des États-Unis.

Fondé en 1993, le Corporate Council on Africa est une organisation américaine dédiée au développement des relations commerciales et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Elle organise notamment le Sommet d'affaires États-Unis-Afrique et accompagne les entreprises américaines dans leurs projets sur le continent.

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Au cours de cette audience, Bassirou Diomaye Faye a présenté les principales réformes engagées par son gouvernement, notamment dans la gestion des finances publiques, la mobilisation des recettes et le renforcement de la transparence. Le Chef de l'État a également évoqué l'accord technique conclu avec le Fonds monétaire international, présenté comme un élément de consolidation de la confiance des partenaires.

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