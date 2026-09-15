Sénégal: Bonnes feuilles / Dabakh, la pédagogie de la bonté - Le jardin intérieur d'un homme de paix

En exclusivité dans Le Soleil, la quatrième partie des bonnes feuilles de Dabakh, la pédagogie de la bonté, le nouveau livre de Sidy Diop, plongent dans le jardin intérieur d'El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh. Derrière le Khalife, le savant et la figure tutélaire du Sénégal, se révèle un homme d'une profonde humilité, habité par la maîtrise de soi, le souci des autres et un amour viscéral pour son pays. Des scènes intimes et des témoignages éclairent ainsi une sagesse qui se voulait moins éclatante que féconde : apaiser les coeurs, servir et rappeler aux puissants leur devoir envers le peuple.

Le Jardin intérieur d'un homme de paix

Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh appartenait à ces hommes rares dont la grandeur se mesure à la simplicité. Ceux qui l'ont connu n'en parlent jamais comme d'un saint lointain ou d'un guide inaccessible. Ils disent « il écoutait », « il comprenait », « il apaisait ».

Dans un siècle où la piété se confondait souvent avec le prestige, où la sainteté se drapait d'auréoles, Dabakh choisit le dépouillement comme manteau. Il fuyait les louanges comme on fuit les pièges. Les miracles qu'on lui prêtait, il les taisait ; les honneurs qu'on lui offrait, il les refusait.

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Son seul miracle, disaient ses proches, était d'avoir gardé une âme en paix dans un monde agité. La plus grande conquête de cet homme n'eut jamais pour théâtre ni le champ politique ni la tribune religieuse, mais le secret de son propre coeur. Il avait appris à dompter cette bête subtile qu'est l'ego (nafs). Il l'avait observée, combattue, apprivoisée, jusqu'à ce qu'elle cesse de vouloir briller.

Sa sagesse venait de là, d'une science intime du coeur humain, de cette lucidité que seuls acquièrent ceux qui ont longtemps dialogué avec leurs propres ombres. Il savait reconnaître les ruses de Satan sous leurs masques modernes : l'orgueil déguisé en zèle, la vanité travestie en dévotion, la colère prétendant défendre Dieu. Et parce qu'il s'était vaincu lui-même, il pouvait parler aux autres sans les juger. Sa parole, toujours mesurée, portait pourtant la force tranquille des certitudes.

Dans les mosquées, les zawiyas et les places publiques, il prêchait sans artifice, mais ses mots touchaient le coeur avant l'oreille. Il prêchait comme on console, avec autorité, mais sans dureté. Son éloquence n'était pas de celle qui enflamme, mais de celle qui éclaire.

Quand il parlait de Dieu, c'était comme d'un ami qu'il connaissait depuis toujours. Son message ne s'adressait pas seulement aux érudits, mais à toutes les âmes en quête de repères : le commerçant, l'enseignant, le paysan, l'élève. Il allait aussi vers les gouvernants, non pour flatter mais pour rappeler. Il leur disait :

« L'autorité n'est un honneur que si elle protège les faibles. » (...).

L'humilité du savant

Un matin de Thiès, dans le murmure feutré des ruelles de sable, un homme descendit de sa voiture. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, le Khalife des Tidianes, le sage dont la voix faisait plier les orgueils et relevait les consciences. Pourtant, ce jour-là, il n'était ni le guide ni le maître. Il venait simplement chercher une prière.

Il s'était rendu chez Serigne Mansour Borom Daara Ji, son homme de confiance et grand érudit connu pour sa piété. Quand on lui annonça la venue de Dabakh, Serigne Mansour, ému, se hâta dehors. Il courut presque, craignant que le visiteur d'exception ne descende de voiture avant lui. À peine arrivé, il vit le Khalife qui l'attendait, humble, patient, comme un élève devant son maître.

Dabakh leva lentement la main et dit d'une voix douce, celle de ceux qui n'ont plus rien à prouver :

« Je suis venu solliciter tes prières pour calmer mes maux de tête. »

Rien d'autre. Pas un mot de plus. Pas d'ordre. Pas de protocole. Juste une demande. Sincère. Limpide.

Serigne Mansour, saisi d'une émotion difficile à dire, posa ses mains sur la tête du saint homme et pria longuement. Les mots montaient comme une incantation douce, une eau claire lavant la douleur. Le silence, devant la scène, devint presque sacré. Puis, au bout d'un moment, Dabakh rouvrit les yeux et souffla :

« Le mal s'est calmé. »

Il remercia son hôte, le bénit à son tour, et repartit dans la lenteur tranquille de ceux qui savent que chaque geste peut être une prière.

Lorsque sa voiture s'éloigna, Serigne Mansour resta longtemps immobile, le regard perdu dans le sillage. Puis il murmura, la voix tremblante :

« Je jure par Allah que mon père Abdou Aziz est d'une bonté incommensurable. »

Et il ajouta, comme pour lui-même :

« Comment un homme dont le savoir et la sagesse sont unanimement reconnus peut-il poser un tel acte d'humilité ? »

Le Professeur Madiama Fall qui rapporta cette scène qu'il tient de Serigne Habib Gaye de Thiès, répondit :

« Parce qu'en vous, Serigne Mansour, El Hadj Abdou voit Khalifa Ababacar Sy, et en ce dernier, il voit son père Cheikhal Hadj Malick ».

Tout était dit. Ce jour-là, l'humilité devint une leçon, un message silencieux transmis à travers le temps. Dabakh, le maître qui guérissait les coeurs, avait accepté de tendre le sien à un autre pour qu'il soit soulagé. Il rappelait ainsi que le savoir véritable ne gonfle pas l'âme, il la dépouille.

La citoyenneté du coeur

Une gravité lumineuse qui désarme les temps et apaise les peuples. Abdou Aziz Sy Dabakh a su habiter la citoyenneté comme on habite la foi, sans en faire un drapeau, mais une respiration quotidienne, un devoir sacré. Il n'a jamais détenu le pouvoir, il n'a jamais cherché à l'exercer, et pourtant il a souvent semblé être celui vers qui le pouvoir se tournait quand il ne savait plus où aller. Ses mots, sobres et tranchants, tenaient lieu de boussole dans les heures où la nation tanguait. Il disait n'avoir ni mandat, ni titre, ni autorité officielle, mais il affirmait avec la plus tranquille des convictions son droit de citoyen à interpeller les gouvernants, à leur rappeler qu'ils avaient charge d'âmes avant d'avoir charge d'hommes.

Le pays l'a connu dans sa lumière de guide religieux, éminent savant, poète, fin connaisseur de l'islam, mais il a aussi été, de façon presque silencieuse, un citoyen d'une rigueur exemplaire. Dabakh était habité par le souci du Sénégal, non pas un souci d'apparat, mais celui, intime et brûlant, d'un père qui ne dort pas tant qu'un de ses enfants veille dans la peine. Son fils Mame Alpha Sy raconte qu'il priait à l'aube en murmurant ces mots :

« Seigneur, fais que je porte seul tout mal qui pourrait tomber sur le pays et sauve le Sénégal. »

Et il pleurait, seul, les yeux tournés vers le ciel, implorant pour la paix, pour la justice, pour la dignité des siens. Cette prière, répétée dans la solitude de ses veilles, est peut-être le plus juste résumé de sa mission, un homme qui voulait épargner la souffrance à son pays, quitte à la prendre sur lui.

Ce souci, il ne le gardait pas dans le silence des prières. Il s'informait, suivait la marche du monde, interpellait le pouvoir, observait les mutations de la société. Un jour, apprenant que la télévision nationale diffusait des images qu'il jugeait contraires aux valeurs du pays, il fit appeler le président Abdou Diouf pour lui dire que gouverner, c'était veiller à tout, même à ce qui semblait futile, car rien n'est futile quand la foi d'un peuple est en jeu. (...)