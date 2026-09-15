Sénégal: Kédougou - Le ministre du Travail Mamadou Lamine Dianté à la rencontre des partenaires sociaux

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a rencontré lundi 14 septembre à Kédougou les représentants des travailleurs et des employeurs. Les échanges ont notamment porté sur les conditions de travail, la liberté syndicale et la sécurité dans les entreprises minières.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a effectué lundi 14 septembre 2026 une visite auprès des services régionaux de son département à Kédougou.

Il s'est successivement rendu au bureau relais du Service public et à l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. À cette occasion, il a tenu une séance de travail avec les représentants des organisations syndicales de la région.

Les partenaires sociaux, issus notamment des secteurs des mines, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage, ont présenté leurs préoccupations au ministre. Mamadou Lamine Dianté a indiqué que les différentes doléances feront l'objet d'un examen avec les services techniques concernés.

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Le ministre a ensuite échangé avec les représentants des employeurs et des entreprises implantées dans la région. Les discussions ont porté sur les accords d'entreprise, la liberté syndicale ainsi que les conditions de sécurité et de travail, particulièrement dans le secteur minier. À l'issue des rencontres, plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'améliorer les conditions de travail et de renforcer la protection de l'outil de travail.