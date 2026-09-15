Sénégal: Équipe nationale - Kader Mangane annoncé comme manager des Lions

L'ancien international sénégalais Kader Mangane devrait quitter le Racing Club de Strasbourg pour rejoindre le staff de Patrick Vieira à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Il est annoncé au poste de Team Manager ou manager général des Lions.

Le nouvel organigramme de l'équipe nationale du Sénégal commence à se dessiner. Après l'arrivée de Patrick Vieira au poste de sélectionneur, Kader Mangane est annoncé pour occuper la fonction de Team Manager des Lions.

L'information a été rapportée lundi par plusieurs médias, dont L'Équipe et les Dernières Nouvelles d'Alsace. Le quotidien sportif français indique que le coordinateur sportif de Strasbourg devrait prochainement quitter le club pour rejoindre la sélection sénégalaise.

Âgé de 43 ans, Kader Mangane connaît bien Patrick Vieira. Les deux hommes ont notamment travaillé ensemble au Racing Club de Strasbourg lors de la saison 2023-2024, lorsque Vieira dirigeait l'équipe alsacienne. Mangane était alors déjà impliqué dans la coordination sportive du club.

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Ancien défenseur international, Kader Mangane a porté le maillot du Sénégal à 43 reprises. Formé à l'US Rail, il a notamment évolué au RC Lens, à Sunderland, au Stade Rennais et au Racing Club de Strasbourg, où il a terminé sa carrière de joueur en 2018.

Après avoir raccroché les crampons, il s'est progressivement reconverti dans la gestion sportive. Il a intégré l'encadrement du Racing et occupé pendant huit ans le poste de coordinateur sportif, faisant le lien entre le secteur sportif et la direction du club.

Dans ses nouvelles fonctions avec les Lions, Mangane devrait notamment assurer la coordination entre le staff technique, les joueurs et les différents interlocuteurs de la sélection. Le poste de Team Manager est principalement lié à l'organisation et au fonctionnement quotidien de la Tanière, plutôt qu'à la préparation tactique de l'équipe.

Son arrivée constituerait ainsi une nouvelle passerelle entre Strasbourg et la sélection sénégalaise. Patrick Vieira, qui a dirigé le club alsacien en 2023-2024, retrouverait un ancien collaborateur au sein de son nouveau projet avec les Lions.