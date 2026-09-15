Sénégal: Pêches et économie bleue - Le Sénégal et les Pays-Bas renforcent leur coopération

La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, a reçu vendredi l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération dans le domaine de l'économie bleue et sur plusieurs projets structurants, notamment en Casamance.

La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, a reçu en audience, vendredi 11 septembre 2026, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars, dans le cadre d'une visite de courtoisie.

Les discussions ont porté sur les possibilités de renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment à travers des projets susceptibles de favoriser la création d'emplois et le développement de l'économie nationale. Une attention particulière a été accordée aux projets structurants envisagés en Casamance, dont le projet portuaire et les initiatives de renforcement des capacités menées avec l'appui des Pays-Bas.

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La ministre a également sollicité l'accompagnement néerlandais pour les initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes transformatrices et des différents acteurs de l'économie maritime. L'aquaculture et le développement durable des pêches ont également figuré au menu des échanges, dans le cadre des orientations du Sénégal en matière d'économie bleue.

De son côté, l'ambassadrice Carmen Hagenaars a réaffirmé la volonté des Pays-Bas d'accompagner le Sénégal dans ses projets liés notamment à l'économie bleue. Elle a également fait part de sa disponibilité à contribuer à l'identification d'investissements néerlandais au Sénégal.