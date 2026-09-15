Sénégal: Une rencontre au sommet à Washington pour confirmer le partenariat stratégique avec la Banque mondiale

Dakar — La rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a débouché lundi à Washington sur la réaffirmation de la place centrale de l'institution financière internationale parmi les partenaires stratégiques du Sénégal, a indiqué la présidence sénégalaise.

"Le président de la République, accompagné d'une forte délégation ministérielle, a rencontré Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, au siège de l'institution", a-t-elle notamment fait savoir.

Dans une note parvenue à l'Agence de presse sénégalaise, le service de communication de la présidence rapporte que cette rencontre a permis de réaffirmer la place centrale du Groupe parmi les partenaires stratégiques du Sénégal.

La séance de travail a en même temps confirmé la solidité de cette relation historique fondée sur le dialogue et l'accompagnement des priorités nationales de développement, souligne la même source.

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Elle assure que cette relation s'est renforcée le 6 août 2026 à Dakar avec la signature de trois nouveaux accords en faveur de l'agriculture, de la connectivité des zones de production et du développement des régions orientales et australes du pays.

Pour la présidence sénégalaise la rencontre entre le président Faye et le président du Groupe de la Banque mondiale a également permis de confirmer le soutien de l'institution financière à la stabilisation du cadre macroéconomique et à la transformation structurelle du Sénégal.

Elle fait savoir que le Groupe de la Banque mondiale a confirmé sa contribution au financement soutenable des politiques publiques au cours des années à venir.

Les discussions ont également porté sur l'engagement du Groupe à accompagner le Sénégal dans quatre domaines : la réduction du coût de l'énergie, le renforcement de la protection sociale, l'innovation dans le modèle de financement de l'entrepreneuriat et l'amélioration du cadre des affaires.