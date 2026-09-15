Togo: Filière mangue - Une production en hausse, portée par les exportations

15 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a produit 35 569 tonnes de mangues en 2025, une production qui confirme le dynamisme d'une filière agricole en pleine structuration. Sur ce volume total, 4 925 tonnes ont été exportées, réparties entre 2 360 tonnes de mangue fraîche et 2 535 tonnes de mangue transformée, sous forme de mangue séchée, de jus ou de confiture.

Selon le Conseil interprofessionnel de la filière mangue (CIF Mangue), les exportations togolaises se répartissent principalement entre trois grands marchés : la sous-région ouest-africaine (Bénin, Ghana, Burkina Faso), l'Europe et le Moyen-Orient.

Cette diversification des débouchés traduit la volonté des acteurs de la filière de ne pas dépendre d'un seul marché, tout en valorisant à la fois le produit brut et ses dérivés transformés.

Sur le plan national, la région Centrale s'impose comme le premier bassin de production, avec 17 310 tonnes récoltées en 2025, soit près de la moitié de la production nationale.

Cette dynamique repose essentiellement sur cinq localités : Sotouboua, Sokodé, Adjengré, Tchamba et Sada, qui concentrent l'essentiel de la production régionale.

Cette région bénéficie de conditions climatiques favorables à la culture du manguier.

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