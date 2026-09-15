Genève — Les discussions sur le commerce des services, qui font l'objet des travaux du Forum public 2026 de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui se tient à Genève, du 15 au 17 septembre courant, revêtent une importance particulière pour la Tunisie, compte tenu du poids croissant du secteur des services dans l'économie du pays.

Dans son rapport consacré à l'examen de la politique commerciale de la Tunisie, l'OMC indique que le secteur des services représente plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, porté notamment par le tourisme, les télécommunications et les services financiers. Il emploie s près de 55 % de la population active, selon les données du troisième trimestre 2024.

La Tunisie a renforcé ses dernières années sa position en tant qu'exportateur net de services commerciaux, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 7,2 % au cours de la période 2018-2023, pour atteindre un niveau record de 10,177 milliards de dollars en 2023, contre des importations de l'ordre de 3,523 milliards de dollars au cours de la même année, selon le rapport de l'organisation, ce qui a permis à la Tunisie de réaliser un excédent important dans son commerce des services.

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Les services liés aux marchandises ont maintenu leur position en tant que principale catégorie parmi les exportations de services commerciaux tunisiens entre 2018 et 2023. Le rapport a mis en valeur la dynamique de plusieurs secteurs de services, notamment les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, qui contribuent à hauteur de 3% au PIB, ainsi que les services de transport et de stockage qui représentent entre 5 et 6 % du PIB.

Ces indicateurs traduisent la diversité du tissu des services de l'économie tunisienne et les opportunités qu'il offre pour soutenir la compétitivité et renforcer l'intégration de la Tunisie dans le commerce international des services.

Cette évolution a coïncidé avec la poursuite du rythme de reprise de l'activité touristique en Tunisie au cours de l'année 2024. Pour preuve, le nombre des non-résidents arrivés a dépassé les 10 millions de personnes, souligne le même rapport.

Ces données reflètent l'importance de développer la capacité de la Tunisie à tirer parti des mutations que connaît le commerce des services à l'échelle mondiale, en particulier à l'heure de la recrudescence du rôle de la technologie et des services numériques dans les échanges internationaux.

Cette évolution ne cache pas les enjeux auxquels est confrontée l'économie tunisienne, notamment au niveau de l'accès aux marchés, du développement des compétences et des cadres réglementaires, ainsi que l'optimisation de la capacité des entreprises à bénéficier de la transition numérique et à élargir leur présence sur les marchés extérieurs, particulièrement dans les secteurs à forte valeur ajoutée et exportables.

Ces enjeux interviennent concomitamment avec la tenue du Forum public de l'OMC 2026, qui place le commerce des services au cœur des discussions, à un moment où l'organisation prévoit une croissance du volume du commerce mondial des services de 4,8 % au cours de l'année 2026. D'où la mise en valeur des opportunités que ce secteur est susceptible d'offrir pour stimuler la diversification des exportations et soutenir la croissance économique.

Ces discussions revêtent une importance particulière pour la Tunisie au lendemain du quatrième examen de sa politique commerciale auprès de l'OMC effectué, en novembre 2025, permettant ainsi de suivre l'évolution de la politique commerciale tunisienne et sa capacité à consolider son intégration dans le commerce international.