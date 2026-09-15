Israël, 4e journée, 1re division

Réduit à dix à la 45e+6 dans le derby de Tel Aviv, l'Hapoel s'écroule en fin de rencontre sur le terrain du Maccabi (1-4). Avec seulement 1 duel remporté sur 8, Fernand Mayembo n'a pas affiché sa solidité habituelle. Ainsi, sur le dernier but, il laisse passer Varela pour servir Madmon (90e+5).

Monté aux avant-postes à la 70e, il ne cadre pas sa tête au second poteau et rate le 2-2.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le capitaine de l'Hapoel a également été averti à la 45e+11.

C'est la première défaite de la saison de l'Hapoel en championnat (2 victoires et 1 nul au préalable).

Portugal, 6e journée, 1re division

Beni Souza est entré à la 84e lors du match nul de l'Estrela Amadora à Rio Ave (3-3). Le score était acquis.

Première apparition sous ses nouvelles couleurs pour Mons Bassouamina, entré à la 81e lors du revers du Maritimo Funchal à Moreirense (1-3).

Ukraine, 6e journée, 1re division

Le Dynamo Kiev balaye Epitsentr 3-0. Sans Pierre Mounguengue, resté sur le banc.

Défaite 0-2 du Cherno More sur la pelouse du Shakhtar. Remplaçant, Jerry Yoka est entré à la 75e.

Ukraine, 7e journée, 2e division

La réserve du Polissya bat Volochysk (3-2). Remplaçant, Beni Makouana est entré à la pause. Son centre, depuis l'aile droite, amène le 2-2 à la 54e. Deux tirs cadrés aux 73e et 75e à son actif.

Borel Tomnadzoto n'était pas dans le groupe.

Légende: Chaud derby de Tel Aviv pour Fernand Mayembo, averti à la 45e+11

Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Israël et Ukraine)

Israël, 4e journée, 1re division

Réduit à dix à la 45e+6 dans le derby de Tel Aviv, l'Hapoel s'écroule en fin de rencontre sur le terrain du Maccabi (1-4). Avec seulement 1 duel remporté sur 8, Fernand Mayembo n'a pas affiché sa solidité habituelle. Ainsi, sur le dernier but, il laisse passer Varela pour servir Madmon (90e+5).

Monté aux avant-postes à la 70e, il ne cadre pas sa tête au second poteau et rate le 2-2.

Le capitaine de l'Hapoel a également été averti à la 45e+11.

C'est la première défaite de la saison de l'Hapoel en championnat (2 victoires et 1 nul au préalable).

Portugal, 6e journée, 1re division

Beni Souza est entré à la 84e lors du match nul de l'Estrela Amadora à Rio Ave (3-3). Le score était acquis.

Première apparition sous ses nouvelles couleurs pour Mons Bassouamina, entré à la 81e lors du revers du Maritimo Funchal à Moreirense (1-3).

Ukraine, 6e journée, 1re division

Le Dynamo Kiev balaye Epitsentr 3-0. Sans Pierre Mounguengue, resté sur le banc.

Défaite 0-2 du Cherno More sur la pelouse du Shakhtar. Remplaçant, Jerry Yoka est entré à la 75e.

Ukraine, 7e journée, 2e division

La réserve du Polissya bat Volochysk (3-2). Remplaçant, Beni Makouana est entré à la pause. Son centre, depuis l'aile droite, amène le 2-2 à la 54e. Deux tirs cadrés aux 73e et 75e à son actif.

Borel Tomnadzoto n'était pas dans le groupe.

Légende: Chaud derby de Tel Aviv pour Fernand Mayembo, averti à la 45e+11