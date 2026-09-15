Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Israël et Ukraine)

15 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Israël, 4e journée, 1re division

Réduit à dix à la 45e+6 dans le derby de Tel Aviv, l'Hapoel s'écroule en fin de rencontre sur le terrain du Maccabi (1-4). Avec seulement 1 duel remporté sur 8, Fernand Mayembo n'a pas affiché sa solidité habituelle. Ainsi, sur le dernier but, il laisse passer Varela pour servir Madmon (90e+5).

Monté aux avant-postes à la 70e, il ne cadre pas sa tête au second poteau et rate le 2-2.

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Le capitaine de l'Hapoel a également été averti à la 45e+11.

C'est la première défaite de la saison de l'Hapoel en championnat (2 victoires et 1 nul au préalable).

Portugal, 6e journée, 1re division

Beni Souza est entré à la 84e lors du match nul de l'Estrela Amadora à Rio Ave (3-3). Le score était acquis.

Première apparition sous ses nouvelles couleurs pour Mons Bassouamina, entré à la 81e lors du revers du Maritimo Funchal à Moreirense (1-3).

Ukraine, 6e journée, 1re division

Le Dynamo Kiev balaye Epitsentr 3-0. Sans Pierre Mounguengue, resté sur le banc.

Défaite 0-2 du Cherno More sur la pelouse du Shakhtar. Remplaçant, Jerry Yoka est entré à la 75e.

Ukraine, 7e journée, 2e division

La réserve du Polissya bat Volochysk (3-2). Remplaçant, Beni Makouana est entré à la pause. Son centre, depuis l'aile droite, amène le 2-2 à la 54e. Deux tirs cadrés aux 73e et 75e à son actif.

Borel Tomnadzoto n'était pas dans le groupe.

Légende: Chaud derby de Tel Aviv pour Fernand Mayembo, averti à la 45e+11

Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Israël et Ukraine)

Israël, 4e journée, 1re division

Réduit à dix à la 45e+6 dans le derby de Tel Aviv, l'Hapoel s'écroule en fin de rencontre sur le terrain du Maccabi (1-4). Avec seulement 1 duel remporté sur 8, Fernand Mayembo n'a pas affiché sa solidité habituelle. Ainsi, sur le dernier but, il laisse passer Varela pour servir Madmon (90e+5).

Monté aux avant-postes à la 70e, il ne cadre pas sa tête au second poteau et rate le 2-2.

Le capitaine de l'Hapoel a également été averti à la 45e+11.

C'est la première défaite de la saison de l'Hapoel en championnat (2 victoires et 1 nul au préalable).

Portugal, 6e journée, 1re division

Beni Souza est entré à la 84e lors du match nul de l'Estrela Amadora à Rio Ave (3-3). Le score était acquis.

Première apparition sous ses nouvelles couleurs pour Mons Bassouamina, entré à la 81e lors du revers du Maritimo Funchal à Moreirense (1-3).

Ukraine, 6e journée, 1re division

Le Dynamo Kiev balaye Epitsentr 3-0. Sans Pierre Mounguengue, resté sur le banc.

Défaite 0-2 du Cherno More sur la pelouse du Shakhtar. Remplaçant, Jerry Yoka est entré à la 75e.

Ukraine, 7e journée, 2e division

La réserve du Polissya bat Volochysk (3-2). Remplaçant, Beni Makouana est entré à la pause. Son centre, depuis l'aile droite, amène le 2-2 à la 54e. Deux tirs cadrés aux 73e et 75e à son actif.

Borel Tomnadzoto n'était pas dans le groupe.

Légende: Chaud derby de Tel Aviv pour Fernand Mayembo, averti à la 45e+11

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