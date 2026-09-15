Ile Maurice: Navin Ramgoolam réclame 2 500 visas pour la Mecque et relance la Nice

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a consacré sa matinée d'hier à deux dossiers aux enjeux distincts mais importants : les facilités accordées aux pèlerins mauriciens pour le Hadj et la relance de la National Initiative for Civic Education (Nice), destinée à renforcer l'éducation civique des jeunes.

Navin Ramgoolam s'est d'abord entretenu avec le ministre du Hadj et de la Omra de l'Arabie Saoudite, Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, avant de recevoir le consultant international Ong Boon Hwee.

Le quota du Hadj

Lors de sa rencontre avec le ministre saoudien, les échanges ont principalement porté sur l'organisation du pèlerinage et les démarches entreprises pour faciliter l'accomplissement du Hadj par les Mauriciens. Le gouvernement souhaite notamment obtenir une hausse du quota de visas accordés aux pèlerins de 1 500 à 2 500.

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La prochaine participation du Special Hajj Committee à la sixième édition de la Hajj Conference and Exhibition, qui se tiendra à Djeddah en novembre 2026, a également été évoquée lors de la rencontre.

Autre dossier abordé : le don de 6 millions de dollars accordé par l'Arabie Saoudite en faveur des mosquées mauriciennes. L'accord devant encadrer cette contribution devrait être signé prochainement entre les deux gouvernements.

À l'issue de la rencontre, Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah a également transmis au Premier ministre les salutations et les meilleurs voeux du prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman.

Nice, 12 ans après

Quelques heures plus tard, Navin Ramgoolam s'est entretenu avec le consultant international Ong Boon Hwee autour de la Nice. Le projet, consacré à l'éducation civique et citoyenne des jeunes Mauriciens, n'est pas nouveau. Son concept avait été finalisé il y a douze ans, à la suite d'une première rencontre entre Navin Ramgoolam et Ong Boon Hwee. Sa mise en oeuvre n'avait toutefois pas pu démarrer à l'époque.

Le consultant international Ong Boon Hwee.

Douze ans plus tard, le projet revient sur la table. «La vision et l'engagement du Premier ministre en faveur de la jeunesse m'avaient profondément marqué. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui reprendre ce travail et contribuer à sa concrétisation», a déclaré Ong Boon Hwee après sa rencontre avec le chef du gouvernement.

Le consultant participera cette semaine à plusieurs séances de travail réunissant le comité de pilotage, l'équipe du projet, des experts ainsi que les leaders appelés à accompagner les jeunes. Avec la Nice, le gouvernement entend mettre l'accent sur une dimension qui dépasse le cadre strictement académique. L'initiative vise à développer chez les jeunes Mauriciens le sens de l'appartenance, la responsabilité citoyenne et le patriotisme, tout en les préparant aux défis auxquels ils seront confrontés dans les années à venir.