Ile Maurice: La CTSP diffère sa grève de la faim

15 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Après trois réunions avec le comité technique regroupant des représentants des ministères de l'Éducation, des Finances, du Travail, du National Remuneration Board (NRB) et de l'Early Childhood Care and Education Authority, la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) diffère sa menace de grève de la faim à la mi-octobre. Le dossier des salaires et du financement des écoles pré-primaires reste toutefois entier.

Pour Jane Ragoo, secrétaire générale de la CTSP, cela ne signifie pas la fin du combat. «Si le Grant-in-Aid disparaît, ce sont près de 4 000 travailleurs qui risquent de se retrouver sur le carreau», rappelle-t-elle.

Le président du syndicat, Reeaz Chuttoo, affirme être venu à la table avec trois lignes rouges : préserver tous les emplois, maintenir la gratuité des écoles pré-primaires et revoir les rémunérations. Des accords de principe ont été obtenus - aucun licenciement, et une étude sur le financement des loyers sous trois semaines - mais «la mobilisation continue», assure-t-il.

Le salaire reste le principal point d'achoppement : face à une proposition d'environ Rs 20 000, la CTSP réclame un fast track du NRB, jugeant la profession, composée à 99 % de femmes, trop peu attractive.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.