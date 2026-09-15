Ile Maurice: La CTSP diffère sa grève de la faim

Après trois réunions avec le comité technique regroupant des représentants des ministères de l'Éducation, des Finances, du Travail, du National Remuneration Board (NRB) et de l'Early Childhood Care and Education Authority, la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) diffère sa menace de grève de la faim à la mi-octobre. Le dossier des salaires et du financement des écoles pré-primaires reste toutefois entier.

Pour Jane Ragoo, secrétaire générale de la CTSP, cela ne signifie pas la fin du combat. «Si le Grant-in-Aid disparaît, ce sont près de 4 000 travailleurs qui risquent de se retrouver sur le carreau», rappelle-t-elle.

Le président du syndicat, Reeaz Chuttoo, affirme être venu à la table avec trois lignes rouges : préserver tous les emplois, maintenir la gratuité des écoles pré-primaires et revoir les rémunérations. Des accords de principe ont été obtenus - aucun licenciement, et une étude sur le financement des loyers sous trois semaines - mais «la mobilisation continue», assure-t-il.

Le salaire reste le principal point d'achoppement : face à une proposition d'environ Rs 20 000, la CTSP réclame un fast track du NRB, jugeant la profession, composée à 99 % de femmes, trop peu attractive.