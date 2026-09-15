Afrique: CAN de volley-ball 2026 - Le pays entre en lice ce mardi face au Cameroun

Les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo débutent la 25e Coupe d'Afrique des Nations de volley-ball ce mardi 15 septembre en Tunisie. La RDC affronte le Cameroun à 15h00 au Palais des Sports d'El Menzah, à Tunis, pour son premier match de la compétition.

À l'issue du tirage au sort effectué lundi 14 septembre à Tunis, la RDC a été placée dans le groupe D, aux côtés du Cameroun, du Rwanda et de la République centrafricaine.

Pour cette édition 2026, quatre groupes ont été constitués. Trois comptent chacun trois sélections, tandis que le groupe D en regroupe quatre.

Les groupes se présentent comme suit :

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Groupe A : Tunisie, Kenya et Ghana ;

Groupe B : Égypte, Maroc et Gambie ;

Groupe C : Algérie, Nigeria et Tchad ;

Groupe D : RDC, Rwanda, Cameroun et République centrafricaine.

Cinq rencontres au programme

Cinq matches sont prévus ce mardi pour lancer la compétition. L'Égypte affronte la Gambie à 9h00, avant le duel entre l'Algérie et le Tchad à 12h00.

À 15h00, la RDC sera opposée au Cameroun. La Tunisie affrontera ensuite le Ghana à 18h30, avant la dernière rencontre de la journée entre le Rwanda et la République centrafricaine, à 21h00.

Pour les Léopards, ce match face au Cameroun marque le début de leur parcours dans cette CAN, avec l'objectif d'atteindre la phase suivante de la compétition.