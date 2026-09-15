Congo-Kinshasa: Manifestation du 15 septembre - Accord entre l'opposition et l'Hôtel de ville sur l'itinéraire

Un accord a été trouvé entre la coalition C64 et l'hôtel de ville de Kinshasa sur l'itinéraire de la manifestation annoncée ce mardi 15 septembre contre le changement de la Constitution. Le parcours initialement envisagé a été légèrement modifié afin de respecter l'inviolabilité du Parlement, selon le gouvernement provincial.

« L'itinéraire de la marche a été légèrement corrigé pour respecter l'inviolabilité du Parlement », a déclaré Israël Mutala, secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa.

Le gouverneur Daniel Bumba a demandé aux services provinciaux de prendre acte de cette manifestation, dont le point de chute est fixé au boulevard Triomphal, près de l'école Sévigné, en face du Stade des Martyrs, a-t-il précisé.

Deux points de départ annoncés

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De son côté, le secrétaire général du parti d'opposition ECIDE, Devos Kitoko, a confirmé les deux points de départ retenus par les organisateurs : l'échangeur de Limete et le rond-point Moulaert, à Bandalungwa.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, il précise que les participants venant de la Tshangu et de Mont-Ngafula doivent se rassembler à l'échangeur de Limete, avant de prendre notamment la direction des boulevards Lumumba et Sendwe pour rejoindre le boulevard Triomphal.

Pour les participants de la Funa et de la Lukunga, le point de rassemblement annoncé est le rond-point Moulaert. Le cortège doit ensuite emprunter notamment l'avenue Kasavubu et l'avenue Shaba, avant de rejoindre le boulevard Triomphal.

Les organisateurs appellent au calme

Devos Kitoko affirme que les partis politiques, mouvements citoyens et associations membres de la C64 entendent maintenir le caractère pacifique de la manifestation.

« Notre objectif, c'est de démontrer notre crédibilité de légitimité », a-t-il déclaré, appelant les participants à respecter les biens et les personnes.

Il affirme également que la Police nationale congolaise, l'armée, les services de sécurité et les autorités provinciales se sont engagés à encadrer la manifestation.

« Dans la paix, le respect des biens communs, le respect des autres, sans casser, sans violer, sans attaquer qui que ce soit », a insisté le responsable de l'ECIDE.

La marche de ce mardi est organisée pour dénoncer le projet de changement de la Constitution, pouvant ouvrir un 3e mandant au président Félix Tshisekedi.

La C64 avait initialement prévu le Parlement comme point de chute de sa marche. L'itinéraire a toutefois été légèrement modifié, la manifestation étant prévue le même jour que la rentrée parlementaire, ce 15 septembre.