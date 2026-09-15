Congo-Kinshasa: Tracasseries administratives dans les communes - Comment y mettre fin

15 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En République démocratique du Congo, des entrepreneurs et commerçants dénoncent régulièrement des tracasseries administratives dans certaines communes.

Boutiques, kiosques, magasins, restaurants, hôtels, terrasses ou encore vendeurs des marchés sont confrontés à diverses demandes de paiement liées notamment à l'hygiène et à l'assainissement, au tourisme, à la publicité ou encore à l'éclairage public.

La question de la transparence dans la perception des taxes et redevances se pose également, notamment lorsque des paiements sont réclamés sans quittance officielle ou sans informations claires sur les montants et les taxes concernés.

Quelles sont les taxes légalement exigées au niveau communal ?

Comment lutter efficacement contre les tracasseries administratives ?

Comment mieux protéger les entrepreneurs et commerçants ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec monsieur Isaac Mukendi, Bourgmestre-Adjoint de la commune de Limete :

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