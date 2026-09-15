Congo-Kinshasa: Les embouteillages - Une menace sur la santé physique et mentale

Les embouteillages sont de plus en plus sévères et fréquents à Kinshasa. Les grandes artères de la ville et même certaines ruelles de quartiers sont envahies par des véhicules à la recherche de passage.

Selon les experts, outre la perte de temps et les perturbations qui affectent la vie quotidienne, leurs effets se manifestent sur la santé mentale et physique des citoyens.

Coincés chaque jour dans les bouchons, ils s'exposent au stress et à des risques réels pour leur santé.

Certains sont contraints de se lever tôt et rentrer tard pour ne pas subir les embouteillages. Ils finissent par s'épuiser physiquement et mentalement et cela affecte leur mode de vie.

Comment le stress quotidien des embouteillages affecte la santé physique et mental ? Quelles stratégies adopter pour mieux préserver son bien-être face à ce phénomène ?