Afrique: Intégrité de l'information - Polaris Asso plaide pour davantage d'action

Dakar — Polaris Asso, une association internationale qui s'appuie sur le numérique pour travailler sur les défis de la jeunesse, entend faire de l'action le principal mot d'ordre de la mise en oeuvre du Plan d'action de Praia pour l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel, a annoncé son directeur exécutif, Ousseynou Guèye.

"Les jeunes et les créateurs de contenu doivent s'engager davantage dans la production d'informations fiables", a-t-il lancé à l'ouverture, lundi, à Dakar, d'un atelier organisé de concert avec l'UNESCO pour permettre à une vingtaine de créateurs de contenu de s'approprier le Plan d'action de Praia.

Le Plan d'action de Praia pour l'intégrité de l'information est une feuille de route régionale adoptée en septembre 2025 pour la période 2026-2036, visant à promouvoir un écosystème médiatique fiable en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

M. Gueye estime que l'information constitue la première matière de l'engagement civique, ajoutant qu'il ne peut y avoir de citoyenneté et de démocratie effectives sans accès à une information fiable.

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"Polaris Asso travaille depuis plusieurs années sur l'éducation aux médias et à l'information afin de renforcer, notamment chez les jeunes, les capacités d'analyse critique, de vérification et de production de contenus fiables", a-t-il déclaré.

Cette organisation opérant depuis Dakar entend également s'appuyer sur les créateurs de contenu, considérés comme des relais importants auprès des jeunes, pour renforcer leurs capacités à produire des informations fiables et à sensibiliser leurs communautés aux bonnes pratiques informationnelles.

"Ce que nous voulons, c'est nous tourner vers l'action", a insisté Ousseynou Guèye, annonçant des actions portant notamment sur la production de contenus, la formation, le plaidoyer et l'implication des jeunes dans la réflexion sur les politiques publiques.

Il a indiqué que l'atelier devrait permettre de définir des actions "mesurables" à court et moyen terme, notamment sur trois mois, six mois et un an, en vue de donner corps au Plan d'action de Praia.

Le conseiller régional de l'UNESCO pour la communication et l'information et chef du secteur communication et information du Bureau régional de l'organisation pour l'Afrique de l'Ouest, Michel Kenmoe, a, pour sa part, appelé les créateurs de contenu à contribuer à la construction d'une "chaîne de confiance dans l'espace informationnel".

"Les créateurs de contenu doivent devenir des acteurs de confiance capables de vérifier et d'analyser les contenus avant leur diffusion, tandis que les citoyens doivent être mieux outillés pour exercer leur esprit critique", a-t-il plaidé.

M. Kenmoe a précisé que le Plan d'action de Praia n'est pas "le plan d'action de l'UNESCO", mais "le document des acteurs de la région", élaboré à l'issue d'un processus de consultations ayant associé différentes catégories de parties prenantes d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Il a invité les participants à s'approprier ce document adopté pour la période 2026-2036 et à contribuer à sa mise en oeuvre, estimant que "le temps des réflexions théoriques" doit désormais laisser place à l'action.

"L'intégrité de l'information ne consiste pas seulement à lutter contre la désinformation, mais à créer un environnement dans lequel chaque citoyen peut trouver une information crédible lorsqu'il la recherche", a souligné M. Kenmoe.

Il a également signalé plusieurs défis auxquels la région reste confrontée, notamment l'accès insuffisant à l'information d'intérêt public, la faible prise en compte des langues locales dans les systèmes numériques et les faibles compétences en éducation aux médias et à l'information d'une partie des populations.

L'UNESCO entend, selon lui, accompagner les différents acteurs dans l'opérationnalisation du Plan d'action de Praia, notamment à travers le renforcement des capacités, la gouvernance des plateformes numériques, l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que la mobilisation des parties prenantes.

L'atelier de Dakar doit déboucher sur une feuille de route destinée à renforcer la contribution des jeunes et des créateurs de contenu à l'intégrité de l'information dans la région.