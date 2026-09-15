Afrique: La visite du chef de l'Etat à Washington et l'intronisation du nouveau coach des Lions au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traitent de sujets se rapportant principalement à la visite du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, à Washington, et à l'intronisation prévue du nouveau sélectionneur des Lions du football, vendredi.

"A Washington, le Sénégal a obtenu la confirmation de la disponibilité de [la Banque mondiale] à poursuivre son accompagnement dans les années à venir, notamment pour soutenir la stabilité du cadre macroéconomique et accélérer les transformations structurelles de l'économie", rapporte Le Soleil.

"Emploi, énergie, protection sociale : plusieurs priorités sociales et économiques [étaient] au coeur des échanges" entre le président Bassirou Diomaye Faye et des investisseurs américains, dont des responsables de la Chambre de commerce des Etats-Unis, qui ont réaffirmé leur intérêt "pour le Sénégal et ses opportunités", selon Le Soleil.

Le journal Le Quotidien annonce pour sa part que le chef de l'Etat sénégalais va rencontrer la directrice générale du Fonds monétaire internationale ce mardi, un tête-à-tête qui se tient avant une "réunion cruciale" que le conseil d'administration de cette institution va consacrer au Sénégal.

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"En visite de travail à Washington depuis ce dimanche 13 septembre 2026, le chef de l'Etat déploie une offensive de charme auprès du patronat américain et des géants de la Tech, enregistrant ainsi une promesse de 300 millions de dollars", écrit le journal.

"Mais le véritable clou de ce séjour diplomatique reste sa rencontre cruciale de ce mardi avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, destinée à accélérer le décaissement de crédits de l'ordre de 2,2 milliards de dollars" au profit du Sénégal, ajoute Le Quotidien.

Les quotidiens reviennent par ailleurs sur l'intronisation annoncée pour vendredi du nouveau coach des Lions Patrick Vieira, avec le quotidien spécialisé Record par exemple, qui réserve sa première page au technicien franco-sénégalais.

"Enfin, Patrick Vieira se dévoile", affiche la même publication, en annonçant que la Fédération sénégalaise de football va procéder à la présentation officielle du nouveau sélectionneur des Lions en début de week-end, au stade Léopold Sédar Senghor, "après un long moment de flottement".

"Le nouveau sélectionneur en profitera pour rendre publique la liste des Lions convoqués pour cette première trêve internationale post-Coupe du monde", renseigne Record. Viera, dans des propos rapportés par le quotidien spécialisé, se dit pour sa part "honoré et fier de rejoindre le Sénégal".

Il se dit même "impatient" de rencontrer le groupe Sénégal et de commencer le travail à la tête de l'équipe nationale, rapporte le quotidien L'As, selon lequel le technicien franco-sénégalais fait en tout cas "face à un immense chantier qui commence dès cette semaine".

Sud Quotidien fait observer que la première sortie publique de Patrick Vieira, nommé le 18 août dernier à la tête des Lions, va marquer "le véritable coup d'envoi de son aventure à la tête [de l'équipe nationale du Sénégal], avec l'annonce de sa première liste en ligne de mire".

D'autres sujets liés notamment à la politique complètent le menu du jour des quotidiens. L'As constate que face aux ralliements et aux démissions, symptômes d'une certaine "inertie", l'Alliance pour la République, parti de l'ancien président Macky Sall, "se désagrège dans le silence".

"Depuis plusieurs mois, les signes de fragilisation s'accumulent [pour l'APR] : départs, repositionnements individuels, ralliements à la mouvance présidentielle et, surtout, absence de réaction collective à la hauteur des enjeux", analyse le journal. "Le plus frappant n'est peut-être pas l'affaiblissement de l'APR, mais le silence qui l'accompagne", ajoute L'AS.

Concernant la fusion des agences et la rationalisation des dépenses, Walfquotidien considère que pour le moment, "la politique dicte sa loi" au président Bassirou Diomaye Faye.

"Les élections locales et législatives qui se profilent à l'horizon et les transhumances vers Kiiraay semblent imposer un changement de paradigme au chef de l'Etat. Pour caser cette nouvelle clientèle politique, Bassirou Diomaye Faye risque de rompre avec la rationalisation des dépenses de l'Etat et la fusion des agences", écrit cette publication.

Sud Quotidien s'intéresse à la question des infrastructures publiques en affichant : "Le Sénégal construit, mais n'entretient pas". "Derrière les grands projets et les ouvrages inaugurés à grands renforts de communication, un autre paysage se dessine, celui d'un patrimoine public qui s'use faute d'entretien et de renouvellement", déplore le journal.

"De l'eau aux routes, des écoles aux hôpitaux, des réseaux d'assainissement aux marchés, des infrastructures électriques aux ouvrages de transport, le pays fait face à une même maladie. Il a beaucoup construit, parfois à grands frais, mais n'a pas suffisamment entretenu ce qui existe déjà", souligne Sud Quotidien.