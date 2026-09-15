Sénégal: Dakar-Plateau lance la tournée nationale de la flamme olympique, les jeunes impatients

Dakar — Dakar-Plateau a donné le coup d'envoi de la tournée nationale de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, sous les yeux d'une jeunesse impatiente de vivre les premiers Jeux que le continent africain abrite.

Sous un soleil encore haut dans le ciel, lundi, Dakar Plateau s'est parée des couleurs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La flamme olympique a fait son entrée dans la commune, donnant le coup d'envoi d'une tournée nationale à travers les 14 régions du Sénégal.

Dans les rues et sur le lieu du rassemblement, une même impatience se lisait sur les visages, celle d'une jeunesse qui attend ses Jeux. Entre rêves de médailles, passion sportive et envie de vivre l'événement.

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L'hymne national retentit. Les corps en uniforme se mettent au garde-à-vous. La cérémonie commence dans le sérieux des grands rendez-vous, avant de rapidement laisser place à la fête, avec notamment des personnes à mobilité réduite défilant en fauteuils roulants. Des écoles de formation prennent part aussi à la célébration.

Les supporters de l'ASC Ville de Dakar, vêtus de bleu et de jaune, esquissent quelques pas de danse dans l'enceinte de l'édifice municipal. Des enfants, eux aussi habillés aux couleurs des Jeux, observent la scène avec émerveillement.

D'un coup, un air de musique s'élève dans le ciel. Le chanteur El Hadji Diouf prend le relais et installe une ambiance électrique. Les "faux Lions" tournent en rond au milieu de la foule, en complicité avec la voix du chanteur.

La mascotte Ayo se mêle aux autorités et se laisse entraîner dans cette atmosphère festive, au milieu des jeunes venus de différents horizons.

À l'intérieur de l'édifice abritant la commune d'arrondissement de Dakar-Plateau, le décor est marqué par la présence d'es écoles de basket - Derklé Basket club (Dbaloc), Castors et Bopp -, de football - Derklé et Révélation Foot -, en plus des pensionnaires de l'école d'escrime de Dakar et des Pionniers du Sénégal. Ils sont tous venus prendre part à cette grande fête qui annonce les Jeux.

La flamme, symbole d'une attente

À quinze heures, Amy Mbaye, présidente du conseil consultatif de la jeunesse de la ville de Dakar, fait son entrée sur scène. La flamme lui est remise par l'édile de Dakar, Abass Fall.

La minute qui suit, un grondement de la foule, semblable à un rugissement du groupe de supporter, se fait entendre dans la foule : c'est le signe de l'arrivée du 12e Gaïndé, club de supporteurs des équipes nationales.

La flamme quitte ensuite le siège de la commune de Dakar-Plateau, portée par Mme Mbaye, tout sourire, pour raller le marché Sandaga, Petersen, en passant par le palais de la République.

De fines pluies viennent rafraîchir les spectateurs, sans parvenir à calmer leur enthousiasme. Le soleil, lui, continue d'imposer sa loi.

Plus tard, vers dix-sept heures, la flamme revient à son point de départ, portée cette fois par Moustapha Guèye, l'ancien champion de lutte dans les années 1990. Le "Tigre de Fass" allume peu après le chaudron sous les acclamations de la foule.

Sur les tee-shirts blancs, une inscription résume l'état d'esprit général : "Dakar est prête". Mais derrière la fête et les couleurs, ce sont surtout les jeunes qui donnent un sens particulier à cette journée. Ils attendent les JOJ avec leurs rêves mêlés d'impatience.

Lunettes bien ajustées, foulard beige couvrant une partie du visage, Fatou Diagne Sy, élève en classe de quatrième, est venue accompagnée de sa mère. Elle observe attentivement la cérémonie. Pour elle, les Jeux représentent bien plus qu'une compétition.

"Je suis très enthousiaste que les Jeux commencent, mais cela correspondrait à l'ouverture des classes", glisse-t-elle avec un sourire, un peu déçue de ce calendrier mal tombé.

À l'école, elle dit avoir été évaluée sur cette activité et voit dans les JOJ une occasion de transmettre des valeurs. Elle espère surtout voir les athlètes sénégalais décrocher de nombreuses médailles.

Passionnée de natation, Fatou suit particulièrement le jeune nageur sénégalais Naël Lamine Voisin, considéré comme l'un des plus grands espoirs de la natation sénégalaise.

Natif de Grand Médine dans la banlieue dakaroise, Naël s'illustre particulièrement dans le 50 m et le 100 m brasse.

Fatou Diagne Sy espère voir briller pendant la compétition le jeune nageur. Elle nourrit également un autre souhait, celui de pouvoir bénéficier de billets gratuits pour assister à certaines épreuves à Saly, dans le département de Mbour.

Pour cette collégienne, ce serait aussi une occasion de sortir de son quotidien, de découvrir un autre lieu et de voir de près des disciplines sportives qu'elle ne connaît pas forcément.

À quelques pas d'elle, Pape Alioune Ndiaye porte lui aussi ses rêves. Le jeune garçon vient de décrocher son Brevet de fin d'études élémentaires (Bfem). Entre les études et le football, il décide de ne pas choisir.

"Je suis convaincu que les JOJ seront une belle réussite pour notre pays, d'autant plus que c'est la première fois qu'ils se tiennent sur le sol africain", avance-t-il.

Pensionnaire de l'académie Entente Wally Dan, une école de football basée à Castors, il aurait aimé vivre les Jeux autrement. Il avait candidaté pour participer au football à sept, sans être retenu. Il avait également postulé au marathon, mais là encore, son nom n'a pas été retenu selon ses dires. Alors, il compte participer à sa manière, en supporter.

À Dakar Plateau, la flamme n'a donc pas seulement traversé une municipalité. Elle a traversé les rêves d'une génération. Celle de Fatou, qui espère voir les nageurs sénégalais monter sur les podiums. Celle de Pape Alioune, qui rêve encore de fouler un jour les terrains d'une grande compétition.

À quelques semaines du début des JOJ, la jeunesse sénégalaise semble avoir déjà avoir commencé ses Jeux. A travers les regards, sur les tee-shirts, une impatience grandit, comme le suggèrent chants et pas de danse redoublés.

En attendant, la flamme olympique fera le tour du Sénégal, du 14 septembre au 30 octobre, veille de l'ouverture officielle des JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter et auxquels sont attendus 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme

14-27 septembre : région de Dakar

29 septembre-24 octobre : régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, avant Saly (Mbour) et Rufisque.