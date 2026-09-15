Sénégal: A Matam, l'ADPME vulgarise son guichet unique pour l'accès des PME au financement

Matam — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a organisé à Matam (nord), une rencontre d'information et de sensibilisation consacrée à la vulgarisation de sa plateforme de Guichet unique de financement (GUF-PME), destinée à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement.

La rencontre, présidée lundi par l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a réuni des services techniques de l'Etat, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur privé.

Selon Issakha Fall, directeur de la croissance, de l'accompagnement au financement et de la restructuration de l'ADPME, la plateforme lancée le même jour vise à faciliter l'accès au financement et à créer un écosystème favorable au développement des PME, en mettant en relation les différents acteurs intervenant dans le processus de financement.

"La plateforme permet à l'entreprise de solliciter soit une assistance technique, soit un accompagnement au financement", a expliqué M. Fall, indiquant que les entreprises peuvent notamment bénéficier d'appui en matière de renforcement de capacités, d'accès aux marchés et de digitalisation.

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Il a précisé que les demandes de financement sont prises en charge par des experts, consultants et structures d'appui chargés d'accompagner les entreprises dans la préparation de dossiers répondant aux standards et critères des institutions financières.

M. Fall a ajouté que ces dossiers peuvent ensuite être soumis à un réseau de partenaires bancaires, d'investisseurs en capital et de fonds publics, en vue d'étudier leur éligibilité et, le cas échéant, de mobiliser les financements nécessaires.

"Au-delà de la mobilisation des ressources, la plateforme prévoit également un accompagnement post-financement destiné à aider les entreprises, à sécuriser les financements obtenus et à consolider le développement de leurs activités", a-t-il fait savoir.

Il a souligné que la nouvelle version de la plateforme prend en compte les recommandations formulées à l'issue de l'utilisation de la première version, notamment en matière d'inclusion et d'équité.

Selon le directeur de la croissance, de l'accompagnement au financement et de la restructuration de l'ADPME, des dispositifs de communication en langues locales ainsi que des "chatbots" dans différentes langues sont prévus afin de permettre aux entrepreneurs de mieux comprendre les services proposés et de faciliter leur enrôlement.

"Il faut que la plateforme puisse toucher différentes langues locales pour mieux porter le message auprès de la cible", a-t-il relevé.

L'ADPME entend également renforcer les actions de sensibilisation dans les zones éloignées de la capitale régionale, avec l'appui des acteurs institutionnels, des organisations professionnelles, des groupements de femmes et de jeunes ainsi que des collectivités territoriales, a-t-il assuré.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a, pour sa part, insisté sur la nécessité d'une large appropriation de la plateforme par les acteurs de la région.

"Il reste la vulgarisation, et c'est chose faite aujourd'hui", a-t-il déclaré, annonçant la tenue d'autres sessions d'information et de formation pratiques destinées aux PME.

M. Anne a souligné que les PME ont notamment besoin d'être formalisées, développées et mieux encadrées afin de contribuer davantage au développement économique et social de la région.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l'inclusion des entrepreneurs, notamment des femmes et des jeunes établis dans les zones les plus reculées.