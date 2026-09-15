Afrique: Transformation numérique - La société américaine Cybastion annonce 300 millions de dollars d'investissements

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu le lundi 14 septembre 2026 à Washington une délégation de Cybastion, conduite par son Président-Directeur général, Dr Thierry Wandji, accompagné de son Directeur de la stratégie, André Biyong, de son Vice-président chargé des affaires gouvernementales, Scott Blacklin, de son Directeur des opérations, Oscar Parlback, et de son Coordonnateur des affaires gouvernementales, Antonio Espirito Santo.

Selon un communiqué de presse de la Présidence de la République, cette audience a ouvert la première journée de travail du Chef de l'État dans la capitale américaine, consacrée aux rencontres avec le secteur privé avant les entretiens prévus avec les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

«À l'issue des échanges, Cybastion a annoncé la mobilisation d'un financement d'environ 300 millions de dollars américains en faveur de plusieurs projets structurants de digitalisation au Sénégal. Ces initiatives couvrent des domaines que le Gouvernement a placés au rang des priorités nationales, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, le développement de data centers, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales », renseigne la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'écosystème sénégalais, précise-t-on, sera directement partie prenante du programme. Plusieurs start-ups locales seront sélectionnées pour participer à la mise en oeuvre et au développement de ces initiatives, ce qui permettra de faire monter en compétence les jeunes entreprises du pays et de garder sur le territoire national une part croissante de la valeur créée.

Pour le Chef de l'État, la transformation numérique ne se mesure pas en serveurs ou en lignes de code mais en effets concrets sur la vie des citoyens. Des administrations plus rapides et plus accessibles, des données personnelles mieux protégées contre la fraude et la cybercriminalité, des emplois qualifiés pour une jeunesse formée et ambitieuse, un tissu d'entreprises numériques capable d'innover et d'attirer de nouveaux investissements.

Ce programme doit ainsi contribuer à accélérer la transformation numérique du Sénégal, à renforcer sa souveraineté technologique et à favoriser l'émergence d'un écosystème national plus compétitif.

Le Président de la République a inscrit cette rencontre dans la politique de souveraineté qui guide son action. Devant ses interlocuteurs, il a rappelé que le Sénégal dispose de ressources, d'un capital humain de qualité et d'institutions solides, et qu'il entend en tirer pleinement parti. « On ne peut pas être assis sur une mine d'or et tendre la main », a-t-il souligné.

Le Sénégal a fait le choix de partenariats gagnant-gagnant, dans lesquels l'investisseur trouve sa rentabilité et le pays conserve la maîtrise de son développement. C'est dans cet esprit que le Chef de l'État a présenté les conditions offertes aux entreprises qui font le choix de s'installer durablement au Sénégal et les garanties d'un environnement des affaires stable, régi par l'État de droit.

La rencontre avec Cybastion a été suivie, dans la même matinée, d'audiences avec la Chambre de Commerce des États-Unis et le Corporate Council on Africa. Le Président de la République a tenu à placer le secteur privé américain au coeur de sa mission à Washington, avec une même exigence à chaque étape, transformer les atouts du Sénégal en résultats concrets pour les populations, en emplois, en services et en opportunités.