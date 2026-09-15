Ile Maurice: Elysée démissionne, Beekhy et Thomas convoqués par la FCC

La diffusion d'une bande sonore attribuée à deux hommes présentés comme «Karl» et «David» provoque un nouveau développement dans l'affaire Ravatomanga.

Jean Karl Elysée au CCID

Alors que l'enregistrement circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, Jean Karl Elysée, dont la voix est présentée comme étant celle de l'un des interlocuteurs, a décidé de démissionner de ses fonctions au Prime Minister's Office (PMO).

Jean Karl Elysée s'est présenté hier au CCID, accompagné de son avocat, Me Akil Bissessur. Une démarche qui intervient après la diffusion publique d'un enregistrement devenu viral.

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La séquence avait notamment été diffusée lors du rassemblement du Mouvement socialiste militant à GrandBois, le 11 septembre, avant de se retrouver sur différentes plateformes numériques. Sur les images projetées devant l'assistance, la conversation est présentée comme un échange entre «Karl» et «David».

La conversation attribuée aux deux hommes fait notamment référence à des sommes importantes - Rs 350 millions sont évoquées - et a suscité de nombreux commentaires.

Par la voix de son conseil, Jean Karl Elysée conteste les accusations et sous-entendus qui lui sont associés dans le contexte de l'affaire Ravatomanga. Me Bissessur soutient que son client souhaite que la lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé, obtenu et diffusé.

Une plainte a ainsi été déposée auprès de la Cybercrime Unit du CCID. L'objectif est notamment de permettre aux enquêteurs de déterminer l'origine de la bande et les conditions de sa circulation.

Selon Me Bissessur, son client a déjà manifesté sa volonté de coopérer avec les autorités. Il aurait remis son téléphone aux enquêteurs et leur aurait permis d'accéder à l'appareil afin que son contenu puisse être examiné.

Dans ce contexte, Jean Karl Elysée a décidé de quitter son poste de Senior Advisor au PMO. Son avocat estime que cette démission devrait permettre d'éviter toute situation pouvant être perçue comme une interférence avec le travail des enquêteurs.

La Financial Crimes Commission (FCC) a fait parvenir au commissaire de police un avis de Notice on departure visant Jean Karl Elysée. Pour l'heure, elle n'a communiqué aucun détail sur la nature précise des soupçons au sujet de Jean Karl Elysée.

Thomas et Beekhy collaborent

L'autre nom associé à la bande sonore, David Thomas, est désormais concerné par une démarche distincte. Il a été convoqué à la FCC hier pour être entendu dans le cadre du dossier Ravatomanga. David Thomas est assisté par Me Veerapen, du cabinet de Me Arassen Kallee, actuellement en déplacement professionnel. Elle a indiqué que son client collaborait pleinement avec les enquêteurs.

Nasser Beekhy, autre figure citée dans l'affaire Ravatomanga, représenté par son avocat Me Samad Golamaully, était également convoqué par la FCC hier, dans le cadre de son enquête après la plainte déposée par Beekhy. Outre l'enregistrement remis récemment à la FCC, Nasser Beekhy a produit d'autres documents et éléments qu'il souhaite porter à l'attention des enquêteurs.

À l'issue de l'audition, il a affirmé que la bande sonore avait fait l'objet d'analyses par quatre institutions internationales. Selon lui, aucune n'aurait décelé d'indices suggérant une manipulation par intelligence artificielle. Les noms de ces organismes ainsi que les détails techniques des examens réalisés n'ont toutefois pas été rendus publics.

L'enquête se poursuit afin de déterminer la valeur probante et la portée des éléments versés au dossier.

Les autorités devront également déterminer ce qui relève des faits et des interprétations. L'authenticité de la bande, l'identité des voix, le contexte de la conversation et la portée exacte des propos doivent encore être établis.