Ile Maurice: Emirates et la MTPA renforcent leur partenariat

Emirates et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) ont signé un protocole d'accord (MoU) lors de l'Arabian Travel Market 2026, à Dubaï, pour poursuivre un partenariat désormais dans sa 14e année. La compagnie aérienne a largement contribué à la hausse des arrivées touristiques en provenance des marchés du Moyen-Orient, qui ont progressé de 10,5 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025.

L'an dernier, Maurice a enregistré une hausse de 4,7 % des arrivées touristiques par voie aérienne par rapport à 2024, dépassant 1,4 million de visiteurs. Outre les Émirats arabes unis, les principaux marchés émetteurs sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Suisse, tous desservis par Emirates via son hub de Dubaï. La compagnie propose actuellement une capacité hebdomadaire de 19 096 sièges à destination et au départ de Maurice, avec trois vols quotidiens assurés par des Airbus A380 et des Boeing 777.

Le protocole d'accord a été signé par Essa Sulaiman Ahmad, Senior Vice President Commercial West Asia & Indian Ocean d'Emirates, et Benoît Harter, directeur de la MTPA, en présence d'autres membres de la délégation mauricienne et de représentants d'Emirates.

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Depuis 2012, Emirates et la MTPA collaborent à des initiatives communes visant à mettre en valeur les atouts de Maurice, notamment l'élaboration de forfaits sur mesure comprenant excursions, attractions et hébergements, ainsi que des actions de marketing conjointes auprès des marchés clés.

«Depuis 2002, Emirates est fière de desservir Maurice avec ses services primés et ses prestations haut de gamme, qui séduisent une clientèle internationale. Cette collaboration réaffirme notre engagement à stimuler le tourisme dans le pays et à poursuivre les succès obtenus au fil des années», a déclaré Essa Sulaiman Ahmad.

«Ensemble, nos efforts ont largement contribué à la croissance du secteur touristique, notamment à l'hôtellerie, à la restauration, aux voyagistes locaux ainsi qu'aux services connexes, et aux emplois ainsi créés», a-t-il ajouté.

Benoît Harter a, pour sa part, souligné qu'Emirates avait «joué un rôle déterminant dans le positionnement de Maurice comme destination insulaire haut de gamme», estimant que cet engagement renouvelé renforce la capacité de la destination à toucher une clientèle à forte valeur ajoutée. «Emirates est un partenaire de choix pour les voyageurs exigeants. Son rayonnement mondial nous donne accès à des clientèles aisées, en quête d'expériences, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie», a-t-il souligné.

Maurice demeure une destination importante du réseau d'Emirates, qui couvre plus de 140 destinations dans le monde, la compagnie assurant trois vols directs quotidiens vers l'île.

Le partenariat entre les deux organisations a été salué comme un modèle de collaboration public-privé dans le secteur du tourisme, la MTPA s'appuyant sur le réseau mondial d'Emirates pour toucher des marchés émetteurs stratégiques, tandis que la compagnie aérienne bénéficie d'une destination phare pour alimenter son trafic passagers via son hub de Dubaï.