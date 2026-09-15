Ile Maurice: Ganesh Chaturthi - Entre dévotion, traditions et nouveaux départs

Ganesh Chaturthi occupe une place particulière dans la tradition hindoue. Bien plus qu'une célébration religieuse, cette fête est l'occasion d'accueillir le dieu Ganesh dans les foyers, de rechercher ses bénédictions et de prier pour la prospérité, la santé, le bonheur et la réussite. Considéré comme le dieu de la sagesse et celui qui élimine les obstacles, Ganesh symbolise également l'humilité, l'unité, la compassion, les nouveaux départs et la force nécessaire pour surmonter les épreuves.

Ganesh possède 108 noms, chacun reflétant un aspect de sa personnalité et de sa symbolique. Parmi eux figurent Ganapati, le seigneur des multitudes célestes ; Vinayaka, le chef suprême et celui qui éloigne les obstacles ; Vighneshvara ou Vighnaharta, le seigneur et destructeur des obstacles ; Lambodara, «celui au ventre proéminent», symbolisant sa capacité à digérer les expériences bonnes comme mauvaises de l'univers ; Ekdanta, «celui à une seule défense» ; et Gajanana, «celui au visage d'éléphant». Le modak, une pâtisserie traditionnelle, est considéré comme son mets favori.

La célébration repose également sur un calendrier précis. Ganesh Chaturthi est observée le jour correspondant à la Tithi, selon le Panchang et le Vyapini Muhurta. La Tithi n'est pas simplement une date du calendrier. Lorsqu'elle s'étend sur deux jours, le Vyapini Muhurta permet de déterminer le jour et la période appropriés durant lesquels elle prévaut réellement. Cette pratique vise à respecter le moment prescrit par les traditions hindoues.

Le Visarjan, qui marque le départ de Ganesha, intervient ensuite dans le respect de ces considérations. Il peut être effectué le lendemain afin d'éviter les inconvénients lorsque la Tithi se poursuit et de permettre une conclusion paisible des célébrations. Les jours impairs, notamment les 1eᣴ, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e jours, sont considérés comme propices et symbolisent l'achèvement d'un cycle et le commencement d'un nouveau.

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Pour Desh Ladkoo, Ganesh Chaturthi est synonyme de «dévotion, de liens familiaux et d'unité communautaire». Il estime que la présence de Ganapati inspire à entreprendre de nouveaux projets «avec foi, courage et positivité», tout en renforçant le lien avec son héritage marathi.

Alka Moteeram évoque, pour sa part, les souvenirs transmis par les aînés, notamment la préparation traditionnelle des kanawala et des modaks. Elle souligne également l'importance du Jhakri, particulièrement au sein du groupe marathi, où chants et danses renforcent la ferveur et la joie.

Pour Chitraditya Ramma, la fête rappelle surtout les valeurs de «sagesse, humilité, unité, compassion, nouveaux départs» ainsi que la capacité à surmonter les obstacles. L'accueil de Bappa devient ainsi un moment de prière pour le bienêtre des familles, mais aussi de partage et de joie à travers le traditionnel Jhakri.