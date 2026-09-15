Ile Maurice: Pas de feu ni d'évacuation, précise Air Mauritius

Air Mauritius a confirmé, dans un communiqué diffusé le lundi 14 septembre, qu'un problème technique avait touché l'un des moteurs d'un ATR 72-600 assurant la liaison vers La Réunion, sur le vol MK 208. Selon la compagnie, l'équipage a appliqué les procédures habituelles pour sécuriser le moteur concerné, avant de procéder à un atterrissage classique à l'aéroport Roland Garros de Saint-Denis. Comme le veut le protocole en pareille situation, les services de secours de l'aéroport s'étaient positionnés pour accueillir l'appareil à son arrivée.

Air Mauritius dément fermement certaines informations relayées par des médias réunionnais, selon lesquelles un feu se serait déclaré sur l'appareil et une évacuation d'urgence aurait eu lieu. La compagnie affirme qu'aucun de ces deux événements ne s'est produit. Les 34 passagers ainsi que les quatre membres d'équipage ont pu débarquer normalement et sans encombre une fois l'avion posé.

L'appareil a été retiré du service à La Réunion afin de subir une inspection technique complète. Quant aux passagers qui devaient emprunter le vol retour MK 209, ils ont été replacés sur le prochain vol disponible.

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Dans son communiqué, Air Mauritius remercie ses passagers pour leur compréhension et leur coopération, et réaffirme que la sécurité de ses passagers et de son personnel demeure sa priorité absolue.