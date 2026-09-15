Ile Maurice: Le patron du renseignement muté à la «Southern Division»

Un changement intervient à la tête du National Security Service (NSS). Le Deputy Commissioner of Police (DCP) Mohunlall Madhow (photo), qui dirigeait le service de renseignement depuis novembre 2024, a été transféré à la tête de la Southern Division de la Mauritius Police Force. Cette mutation prendra effet aujourd'hui. L'intérim à la tête du NSS sera assuré par le surintendant Rajeshwar Ramsawock.

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Aucune explication officielle n'a, à ce stade, été communiquée concernant ce transfert. Cette décision intervient alors que la diffusion d'une bande sonore liée à l'affaire Mamy Ravatomanga suscite de nombreuses réactions. Un enregistrement attribué à «Karl» et «David», circule et agite la classe politique depuis une semaine.

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Dans les coulisses du pouvoir, une autre lecture circule : celle d'un fusible dans l'affaire dite de la «bande sonore». Selon nos informations, le DCP Mohunlall Madhow n'aurait pas suffisamment alerté le bureau du Premier ministre (PMO) sur la circulation de cet enregistrement avant qu'il ne soit évoqué en plein rassemblement du Mouvement socialiste militant, le 11 septembre, l'ancien parti au pouvoir dirigé par Pravind Jugnauth. Les proches collaborateurs du DCP auraient informé qui de droit de cette bande sonore en circulation.

Contactée, Touria Prayag, directrice de la communication au PMO, dit ne disposer d'aucune information sur ce transfert, renvoyant la question au bureau du commissaire de police et à la Mauritius Police Force. Sollicité à son tour, le Police Press Office n'a pas souhaité s'exprimer.

Reste que le parcours de Mohunlall Madhow au sein du renseignement est long. Entré dans le service en 1991, alors que celui-ci portait encore le nom de National Intelligence Unit, il en a gravi tous les échelons jusqu'à en prendre la direction une première fois entre 2017 et 2019, avant un passage à Rodrigues puis un retour au NSS fin 2024.