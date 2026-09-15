Angola: Le Programme national d'alimentation scolaire touche 3,4 millions d'enfants

Ndalatando ( — Plus de 3,4 millions d'élèves du primaire, répartis dans les 21 provinces du pays, ont bénéficié du Programme national d'alimentation scolaire (PNAE) durant l'année scolaire 2025/2026, dans le cadre de la stratégie du Gouvernement visant à améliorer les performances scolaires et à lutter contre le décrochage scolaire.

Ces données ont été présentées lundi par le directeur national de l'enseignement préscolaire et primaire, Gola Joaquim, lors du 4e Conseil consultatif national du ministère de l'Éducation, qui s'est tenu à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte.

Selon le responsable, le PNAE est actuellement mis en oeuvre dans 303 des 326 municipalités du pays, couvrant 5 256 écoles sur les 6 884 prévues, et a permis la création de 9 201 emplois directs.

La province de Bié affiche le taux de couverture le plus élevé du pays, avec plus de 56 % des élèves du primaire bénéficiant du programme.

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Gola Joaquim a souligné la croissance de la couverture du PNAE, qui est passée d'environ deux mille élèves bénéficiaires en 2025 à plus de trois millions en 2026, grâce à la mise en oeuvre progressive du programme.

Il a expliqué qu'au premier trimestre 2026, les municipalités des classes C, D et E ont été couvertes, suivies de celles des classes A et B aux deuxième et troisième trimestres.

Le programme a également contribué à dynamiser l'économie locale grâce à l'intégration de 3 423 producteurs dans la commercialisation des produits agricoles destinés à la préparation des repas scolaires.

Parmi les aliments fournis aux enfants figurent la soupe, la bouillie de maïs, le lait en flocons, le riz, les pâtes et les haricots.

Cuanza Norte accueille le 4e Conseil consultatif national du ministère de l'Éducation les 14 et 15 septembre, sous la direction de la ministre de l'Éducation, Érika Aires, avec la participation des directeurs des 21 provinces, afin d'analyser l'état de l'éducation dans le pays et de définir des stratégies pour l'année scolaire 2026/2027.