Afrique: Des Angolais au Royaume-Uni font un don aux victimes des inondations de Benguela

Benguela ( — La Confédération des Associations Angolaises au Royaume-Uni (CAARU) a remis, lundi, au Gouvernorat provincial de Benguela un conteneur de 40 pieds contenant un don destiné aux familles touchées par les inondations du fleuve Cavaco en avril dernier.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de la vice-gouverneure de Benguela chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Cátia Cachuco, de l'attaché militaire de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni, le colonel Manuel Alberto, ainsi que de représentants du Gouvernorat provincial et des autorités locales.

Le conteneur, chargé à Londres le 27 mai lors d'une opération ayant bénéficié du soutien institutionnel de l'ambassade de la République d'Angola dans ce pays européen, a transporté des biens de première nécessité, notamment des vêtements et des chaussures collectés dans le cadre de la campagne SOS Benguela.

Cette initiative, placée sous le slogan « Ensemble pour Benguela », a été lancée par la communauté angolaise résidant au Royaume-Uni, en réponse aux conséquences des inondations qui ont touché de nombreuses familles dans la province de Benguela.

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Selon Elizabeth Miguel, représentante à Benguela de la Task Force SOS Benguela UK et de la CAARU, les opérations de collecte ont eu lieu les 2 et 3 mai dans différentes régions du Royaume-Uni.

Elle a annoncé que les dons avaient ensuite été regroupés à Londres, où ils ont été triés, organisés et stockés avant d'être préparés pour l'expédition vers l'Angola.

« C'est avec un profond sens des responsabilités, de la solidarité et du devoir envers la communauté que nous remettons officiellement ce conteneur aujourd'hui », a déclaré Elizabeth Miguel lors de la cérémonie.

Le représentant de la cellule de crise SOS Benguela Royaume-Uni a remercié les associations, les entreprises, les bénévoles, les donateurs et les partenaires qui ont participé à la campagne, et a également souligné le soutien de la représentation diplomatique angolaise au Royaume-Uni.

À cette occasion, la vice-gouverneure de la province de Benguela, Cátia Cachuco, a déclaré que la province avait déjà surmonté la phase la plus critique de la gestion des inondations et que les familles sinistrées recevaient actuellement une aide.

« Nous avons déjà passé la phase d'urgence », a déclaré la gouverneure, ajoutant que la situation dans les centres d'hébergement était « calme et paisible ».

Cátia Cachuco a expliqué que le Gouvernorat de Benguela maintenait une équipe dédiée dans les centres d'hébergement et continuait de s'y réunir quotidiennement pour suivre la situation des victimes.

La gouvernante a salué l'arrivée des dons comme un geste de solidarité important, soulignant que la mobilisation en faveur des victimes des inondations s'était déroulée aussi bien en Angola qu'à l'étranger.

Au nom du Gouvernorat provincial et des familles sinistrées, la vice-gouverneure a remercié les Angolais résidant au Royaume-Uni et a estimé que ces dons contribuaient à soulager certains besoins des populations touchées.

La campagne SOS Benguela a nécessité plusieurs mois de mobilisation et de travail logistique au Royaume-Uni, aboutissant à l'expédition du conteneur en Angola et à sa remise aux autorités provinciales.