Angola: La construction de la piste de l'aéroport de Mbanza Kongo est achevée à 80 %

Mbanza Kongo ( — La construction de la piste de l'aéroport international de Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, commune de Nkiende, est achevée à 80 %.

Cette information a été communiquée à la presse lundi par le secrétaire d'État à l'Aviation civile, aux Affaires maritimes et portuaires, Adilson Catala, à l'issue d'une visite d'inspection des travaux d'infrastructure aéroportuaire.

Selon le responsable, qui a coordonné une équipe multisectorielle, le projet progresse globalement de manière satisfaisante, tant sur le plan de l'exécution physique que sur celui des aspects financiers.

Il a précisé qu'en raison de sa complexité, les travaux nécessitent un suivi rigoureux et régulier de la part de l'Exécutif afin de garantir le respect des délais contractuels.

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Actuellement, a-t-il ajouté, les travaux consistent à appliquer les dernières couches de revêtement sur la piste, longue de 3 500 mètres et large de 45 mètres.

Il a ajouté que les infrastructures de soutien progressent également de manière significative, tandis que l'entrepreneur attend la livraison du matériel commandé à l'étranger.

Concernant l'approvisionnement en énergie et en eau potable du projet, Adilsom Catala a déclaré avoir reçu l'assurance du Gouvernorat provincial que tout est pris en charge et que l'entreprise contractante peut démarrer ses activités à tout moment.

L'équipe multisectorielle comprenait les secrétaires d'État aux Travaux publics, Manuel Molares D'Abril, et aux Télécommunications et Technologies de l'information, Ângelo João.

La construction du futur aéroport international Mbanza Kongo, baptisé Nimi a Lukeni, a débuté en juillet 2022 et devrait s'achever en mai 2027.

Parmi les éléments déjà réalisés dans le cadre de cette infrastructure aéroportuaire figurent la tour de contrôle et les bâtiments du terminal de fret, du terminal passagers et des installations de soutien au ministère de l'Intérieur.

L'infrastructure est conçue pour accueillir des Boeing 777-300ER et aura une capacité de 500 000 passagers par an. Le site s'étend sur une superficie brute de 183 hectares et comprendra également une cité aéroportuaire.