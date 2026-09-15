Angola: Le ministre d'État souligne le renforcement des capacités institutionnelles de la BNA

Luanda — Le Comité des rémunérations de la Banque nationale d'Angola (BNA) renforcera les capacités institutionnelles de la Banque centrale, a déclaré lundi, à Luanda, le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Lors de la nomination du président de ce Comité, Mário Palhares, le gouvernant a exprimé l'espoir que la nouvelle direction contribuera à préserver la dignité de l'institution.

De son côté, le président du Comité des rémunérations de la Banque nationale d'Angola, Mário Palhares, a remercié le Comité pour la confiance qu'il lui a témoignée et s'est engagé à agir avec transparence et à obtenir des résultats positifs.

Le Comité des rémunérations de la BNA est un organe indépendant chargé d'approuver et de contrôler l'application du statut des rémunérations des organes directeurs de la Banque centrale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sa structure comprend un membre nommé par le chef du pouvoir exécutif, qui le préside ; un ancien gouverneur de la Banque nationale d'Angola, nommé par le Conseil d'administration ; et un membre reconnu pour son intégrité, son indépendance et son expérience en matière de Banque Nationale d'Angola, désigné par les deux premiers membres.

Le statut de rémunération doit être compatible avec le maintien de l'indépendance des membres du Conseil d'administration et sa détermination doit tenir compte, entre autres critères, de la complexité, des exigences et des responsabilités inhérentes aux fonctions.

Fort d'une expérience dans les secteurs bancaire public et privé, Mário Palhares a été directeur et vice-gouverneur de la Banque Nationale d'Angola de 1991 à 1997.