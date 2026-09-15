Angola: Appel aux enseignants à prendre en compte les progrès accomplis

Ndalatando ( — La ministre de l'Éducation, Érika Aires, a lancé lundi, à Ndalatando, un appel aux enseignants afin qu'ils tiennent compte des progrès réalisés et qu'aucun enfant ne soit privé de cours, insistant sur la nécessité de privilégier des solutions durables par le dialogue.

S'exprimant à Ndalatando (Cuanza-Norte) lors de l'ouverture du 4e Conseil consultatif du ministère de l'Éducation (MED), la ministre a réaffirmé la volonté de l'institution de dialoguer et a déclaré qu'elle restait et resterait toujours disponible.

Cet appel d'Érika Aires faisait suite à la grève générale annoncée le week-end dernier par le Syndicat national des enseignants (SINPROF), en réaction au non-respect des accords contenus dans la liste de revendications présentée au MED. La grève est prévue du 21 septembre (lundi) au 15 octobre.

Le ministère de l'Éducation (MED) la juge toutefois injustifiée, arguant que 11 points de la liste des revendications ont été satisfaits, notamment l'amélioration des salaires et des conditions de travail des enseignants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Érika Aires a souligné l'importance des enseignants dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, les considérant comme le facteur déterminant de la qualité de l'éducation.

Selon la ministre, il ne peut y avoir de réforme éducative durable sans enseignants préparés, motivés, valorisés et responsables.

Elle a déclaré qu'outre la question salariale, il est essentiel de garantir une formation initiale et continue de qualité, des conditions de travail dignes, un soutien pédagogique et des perspectives d'évolution de carrière.

Dans son discours, la ministre a réaffirmé la nécessité de placer l'élève au coeur de toute action éducative, comme critère de décision.

Pour elle, cet objectif revêt une importance accrue face à un défi qu'elle a érigé en priorité nationale : garantir un apprentissage efficace pour tous les élèves, sans exception.

Pour sa part, le gouverneur de Cuanza-Norte espère que, grâce aux progrès accomplis en matière d'accès à l'éducation, chaque enfant pourra non seulement fréquenter l'école, mais aussi y apprendre, développer des compétences, acquérir des valeurs et être véritablement préparé à la vie.

Le gouverneur souhaite que l'école soit avant tout un lieu d'apprentissage, d'inclusion, de transformation et de formation à la citoyenneté, et non un simple lieu d'inscription, de présence et d'obtention de notes.

Il souhaite également que la formation continue des enseignants, l'encadrement pédagogique, le développement professionnel, la discipline et l'évaluation continue demeurent des priorités essentielles.

Concernant la province de Cuanza-Norte, il a déclaré que le Gouvernorat local poursuivra le développement du réseau éducatif, l'amélioration des conditions dans le secondaire, la construction de nouvelles écoles, le renforcement des repas scolaires et l'intégration des enfants non scolarisés.

Il a ajouté que la province est également déterminée à renforcer l'enseignement technique et professionnel et à améliorer les laboratoires, les bibliothèques et les ressources pédagogiques, afin d'adapter la formation aux besoins réels de la région et aux exigences du marché du travail.

Le 4e Conseil consultatif du ministère de l'Éducation, qui s'achève mardi, vise à identifier les principaux obstacles à la mise en oeuvre des politiques éducatives, afin d'améliorer l'action gouvernementale dans ce secteur.

Outre les responsables du secteur, les vice-gouverneurs chargés des affaires politiques, économiques et sociales des provinces de Cuanza-Norte, Malanje et Icolo e Bengo participent à cette réunion.

Le 3e Conseil consultatif du ministère de l'Éducation s'est tenu en mai 2025 à Lubango (Huíla).