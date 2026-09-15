Angola: L'IMMAF confirme la participation de 19 pays à la Coupe du Monde Open de Luanda

14 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/DF/SB

Luanda — La Fédération Internationale d'Arts Martiaux Mixtes (IMMAF) a confirmé la participation de 19 pays à la Coupe du Monde Open, une compétition qui se déroulera du 17 au 20 septembre à Luanda, au Pavillon Multisports de Kilamba.

Également appelée Coupe du Monde Dipanda, cette compétition réunira des athlètes des catégories Junior A et Senior, représentant quatre continents.

Une conférence de presse de présentation de l'événement est prévue jeudi, au cours de laquelle l'organisation devrait dévoiler les principaux détails, notamment les modalités d'accréditation, la logistique et les aspects techniques de la compétition.

Outre le pays hôte, l'Angola, la participation de l'Algérie, du Brésil, de la République démocratique du Congo, du Ghana, de l'Irak, de l'Inde, du Kenya, de la Mongolie, du Pakistan, du Pérou, du Portugal, de la République du Congo, de l'Afrique du Sud, de la Syrie, de la Tunisie, de l'Uruguay, de la Zambie et du Zimbabwe a été confirmée.

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