Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 106,46 dollars US le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert ce mardi à 106,46 dollars US sur le marché à terme de Londres, soit une dépréciation de 1,08 dollar US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Lundi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord a fluctué entre 104,80 et 109,80 dollars US, clôturant à 105,68 dollars US.

Le prix du pétrole brut reste influencé par les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, une situation qui accentue les craintes de perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un point de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.