Angola: Les pompiers angolais déplorent 13 décès le week-end dernier

14 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/ASS/DK/SB

Luanda — Treize personnes ont perdu la vie et 28 ont été blessées le week-end dernier, à travers le pays, suite à une centaine d'interventions recensées par le Service de Protection Civile et de Pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'intervention des 72 dernières heures, transmis à l'ANGOP lundi, on constate une baisse d'un décès, de 20 blessés et de neuf interventions par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les décès, cinq sont dus à des accidents de la route, trois à la foudre, deux à des noyades présumées, deux à des suicides ou pendaisons, et un à une attaque d'alligator.

Concernant les blessés, le document indique que 21 ont été victimes d'accidents de la route, cinq d'agressions, une d'agression sexuelle et une de chute.

Toujours selon le document, le SPCB a également assuré 120 interventions diverses, dont 73 prises en charge pré-hospitalières.

Pour ces opérations, la société a mobilisé un total de 2 393 pompiers et 95 moyens techniques, comprenant du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules de secours, des embarcations, des ambulances, des bateaux, etc.

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