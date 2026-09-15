Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire - Dispositif de sécurité renforcé autour du Palais du peuple à Kinshasa

Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi 15 septembre, autour du Palais du peuple à Kinshasa, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les forces de l'ordre sont particulièrement visibles aux abords du siège du Parlement, notamment le long du boulevard Triomphal, selon le constat fait par Radio Okapi.

L'accès à l'enceinte du Palais du peuple est réglementé, conformément aux consignes communiquées lundi par l'Assemblée nationale. Ces mesures interviennent alors que la coalition d'opposition C64 a annoncé une marche ce mardi à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays.

Des conditions d'accès strictes

Dans un communiqué la veille, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli, avait précisé les modalités d'accès au Palais du peuple pour cette rentrée parlementaire.

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Les députés nationaux doivent emprunter la porte située en face du Commissariat général de la Police nationale congolaise. Ils sont tenus de porter leur cocarde et de présenter leur carte de légitimation. Il leur est également demandé de ne pas prendre à bord de leurs véhicules des personnes non invitées.

Pour le personnel administratif et politique, l'accès se fait par la porte principale, sur présentation de la carte de service ou d'une invitation, selon les cas.

Sur place, ces consignes se traduisent par un contrôle systématique avant l'entrée dans l'enceinte du Palais du peuple. Le dispositif policier est renforcé autour du site, tandis que les préparatifs se poursuivent à l'intérieur.