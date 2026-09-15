Congo-Kinshasa: Aucun cas d'Ebola enregistré en septembre à Kasindi, la société civile appelle à maintenir la vigilance

Aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été enregistré depuis le début du mois de septembre à Kasindi, cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda, dans la province du Nord-Kivu, a affirmé la société civile locale, ce lundi 14 septembre.

Elle appelle toutefois la population à maintenir la vigilance en raison de l'intensité des mouvements de personnes entre les deux pays.

Cet appel intervient au terme d'un mois de campagne de sensibilisation menée par la société civile auprès de la population. Elle estime que l'absence de cas enregistrés ne doit pas entraîner un relâchement des mesures de prévention.

Maintenir les mesures de prévention

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Le rapporteur de la société civile de Kasindi, Paul Zaidi, souligne la nécessité de rester attentif dans cette zone caractérisée par une forte mobilité transfrontalière.

« Nous saluons le fait qu'à ce jour, aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré à Kasindi. Mais cette situation ne peut surtout pas nous conduire au relâchement », a-t-il déclaré.

La société civile recommande notamment de maintenir le lavage régulier des mains et les autres mesures d'hygiène, d'éviter les contacts directs avec des personnes présentant des symptômes suspects et de signaler rapidement tout cas suspect aux structures de santé.

Elle appelle également la population à ne pas relayer les rumeurs et les fausses informations sur la maladie et à privilégier les informations communiquées par les acteurs sanitaires.

Le contrôle sanitaire se poursuit à la frontière

Au poste-frontière de Kasindi-Lubirigha, une équipe mixte de la riposte reste déployée. Elle assure le contrôle sanitaire des voyageurs ainsi que la désinfection des marchandises en provenance ou à destination de l'Ouganda.

Pour la société civile, le maintien de ces dispositifs reste nécessaire compte tenu de l'importance des mouvements transfrontaliers.