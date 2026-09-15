Afrique: Athlétisme - Nairobi accueillera les Championnats du monde 2029, une première pour le continent

Les Championnats du monde d’athlétisme se tiendront pour la première fois en Afrique en 2029. La capitale kényane, Nairobi, a été officiellement désignée mardi comme ville hôte de cette édition, apprend-on de nos confrères de TRT Afrika.

Le choix de Nairobi vient confirmer la place du Kenya parmi les grandes nations mondiales de l’athlétisme, notamment dans les épreuves de fond et de demi-fond. Malgré cette tradition sportive, le pays n’avait encore jamais accueilli les Championnats du monde, l’une des principales compétitions internationales de la discipline.

« Organiser nos championnats en Afrique pour la première fois sera historique », a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe, cité par la même source. Il a également souligné l’importance de l’athlétisme dans la culture sportive kényane.

L’organisation de l’édition 2029 constitue ainsi une étape importante pour le continent africain, qui accueillera pour la première fois cette compétition mondiale. Les Championnats du monde se dérouleront sur dix jours et proposeront l’ensemble du programme traditionnel de l’athlétisme.

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Nairobi succédera notamment à Pékin, qui accueillera la prochaine édition des Mondiaux, tandis que Munich, en Allemagne, est annoncée comme ville hôte de l’édition 2031.

Le choix du Kenya intervient après l’Ultimate Championship organisé récemment à Budapest, une nouvelle compétition réunissant sur invitation plusieurs grandes stars de l’athlétisme. Contrairement à ce format, les Championnats du monde conserveront leur programme complet, comprenant notamment le triple saut masculin, le lancer du poids, les épreuves de marche et le marathon.

Avec Nairobi 2029, l’Afrique s’apprête donc à accueillir pour la première fois la plus importante compétition mondiale de l’athlétisme, un rendez-vous qui devrait renforcer la visibilité du continent dans cette discipline.