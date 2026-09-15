Cameroun: 7 milliards fcfa de pots-de-vin, zéro poursuite à Yaoundé

Glencore a admis avoir versé 7 milliards FCFA de pots-de-vin à la SNH et la SONARA. À Londres, six ex-dirigeants seront jugés en 2027. À Yaoundé, personne n'est poursuivi.

L'aveu de Glencore est établi. Le procès de Londres approche. Mais au Cameroun, les réceptionnaires présumés des pots-de-vin n'ont jamais été inquiétés.

Londres, 10 septembre 2026. Alex Beard, 59 ans, milliardaire et ancien patron du pétrole chez Glencore, comparaît devant la Crown Court de Southwark. Il plaide non coupable. Deux chefs de complot en vue de verser des pots-de-vin. Le procès est fixé au 4 octobre 2027.

Yaoundé, même jour. Aucune convocation. Aucune inculpation. Aucune enquête rendue publique.

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Glencore a admis en 2022 avoir versé 10,5 millions d'euros de pots-de-vin à des agents de la SNH et de la SONARA entre 2012 et 2015. Ces agents ont un nom. Ce nom figure dans les dossiers du Serious Fraud Office. Il n'a jamais été transmis au Cameroun.

Ce que Glencore a reconnu devant la justice britannique

Le 21 juin 2022, Glencore Energy UK Ltd plaide coupable devant le Southwark Crown Court. Sept chefs d'accusation. Cinq pour corruption active. Deux pour défaut de prévention de la corruption.

Parmi ces chefs, un concerne directement le Cameroun. Le chef n°4 couvre la période du 1er mars 2012 au 1er mars 2015. Il porte sur 10 532 712 euros de paiements corruptifs à des agents de la SNH et de la SONARA.

Le tribunal décrit un système rodé. Des « frais de service » facturés pour dissimuler la véritable destination des fonds. Des retraits d'espèces en Suisse. Puis un acheminement vers le Nigeria et le Cameroun.

L'objectif ? Obtenir « un traitement favorable dans l'allocation et la vente de pétrole brut ainsi que dans l'achat de produits pétroliers ». Traduction : acheter du brut camerounais à prix cassé.

L'ardoise totale : plus de 26 millions de dollars pour trois pays

Le jugement de Southwark ne s'arrête pas au Cameroun. Sur l'ensemble du dossier Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire , Glencore a versé 26 901 820 dollars à travers des intermédiaires, des agents et des employés, avec l'intention qu'une partie serve de pots-de-vin.

Glencore a été condamné à plus de 280 millions de livres sterling d'amendes au Royaume-Uni. Aux États-Unis, la facture dépasse le milliard de dollars.

Les caisses publiques britanniques et américaines ont encaissé. L'État camerounais, lui, n'a rien vu.

L'angle mort : les réceptionnaires camerounais n'ont jamais été poursuivis

C'est la question que RFI a posée en septembre 2025, sans obtenir de réponse.

La SNH a déposé plainte en novembre 2023 auprès du Tribunal Criminel Spécial. Le président Paul Biya avait autorisé cette démarche. Objectif annoncé : identifier les agents corrompus.

Depuis, silence.

L'avocat Henri Njoh Manga Bell, président de Transparency International Cameroun, s'interroge publiquement : « Des aveux de Glencore, il ressort que de hautes personnalités ont été corrompues. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient encore en fonction et qu'elles freinent toute tentative de faire la lumière. On a l'impression que la justice camerounaise attend l'ouverture du procès en Angleterre pour se décider, puisqu'elle n'a en réalité jamais lancé d'enquête ici. »

Le nom qui bloque tout

Un seul nom suffit à expliquer la paralysie. Adolphe Moudiki dirige la SNH depuis 1993. Trente-trois ans à la tête de la société qui contrôle la commercialisation du pétrole camerounais.

Sous sa direction, le prix officiel du baril camerounais n'a jamais été rendu public. Des allégations font état de ventes avec des décotes allant de 30 à 50 % sous le prix du marché.

Glencore a reconnu avoir acheté le brut camerounais environ 30 % en dessous du prix du marché en échange des pots-de-vin.

Interrogée à plusieurs reprises, la SNH affirme avoir « gelé toutes ses activités avec Glencore depuis mai 2022 » et réclamé au SFO les noms des agents impliqués.

Elle dit ne pas les avoir obtenus.

Le SFO a les noms. Le Cameroun ne les demande pas.

Le Serious Fraud Office a inculpé six anciens cadres de Glencore. Outre Alex Beard et Andy Gibson, quatre autres traders Martin Wakefield, David Perez, Paul Hopkirk, Ramon Labiaga ont plaidé non coupable en 2025.

Le procès doit s'ouvrir le 4 octobre 2027. Il durera jusqu'à six mois.

Les dossiers de preuve du SFO contiennent les noms des agents de la SNH et de la SONARA qui ont reçu les paiements. Ces noms sont dans les archives des cargaisons, des prix et des paiements.

La justice britannique a refusé de les transmettre au Cameroun, invoquant la protection des enquêtes en cours.

Yaoundé n'a pas relancé.

Pourquoi cette affaire compte bien au-delà du Cameroun

Le scandale Glencore n'est pas une anomalie. C'est un révélateur.

Il montre comment un système de non-divulgation des contrats pétroliers la fameuse « confidentialité commerciale » invoquée par la SNH permet de soustraire les transactions aux regards du Parlement, de la justice et du public.

Il montre aussi une asymétrie judiciaire mondiale : les tribunaux occidentaux condamnent les entreprises, encaissent les amendes, mais les réceptionnaires locaux restent intouchables. Le Cameroun en est l'illustration la plus crue.

Pendant ce temps, l'économie camerounaise encaisse. La production pétrolière recule. L'image du pays se dégrade. Un économiste de l'université de Yaoundé II, Serge Godong, le résume sans détour : le Cameroun « apparaît aujourd'hui aux alentours du 28e rang africain des pays attractifs pour les investissements directs étrangers. Ce n'est pas honorable pour un pays qui prétend être la locomotive économique de l'Afrique centrale. »

Le procès de Londres s'ouvrira dans un an. Quatre semaines de débats, peut-être six mois. Les noms défileront. Les preuves seront exposées.

Une question demeure, que ni le SFO ni le TCS n'ont adressée : qui, au Cameroun, a reçu l'argent ?

Le procès répondra peut-être à cette question. À moins que le silence de Yaoundé ne le fasse avant.

Glencore a-t-il vraiment versé des pots-de-vin au Cameroun ?

Oui. Glencore Energy UK Ltd a plaidé coupable en juin 2022 devant le Southwark Crown Court. Le chef n°4 couvre 10 532 712 euros de paiements corruptifs à des agents de la SNH et de la SONARA entre mars 2012 et mars 2015.

Pourquoi les Camerounais impliqués ne sont-ils pas poursuivis ?

C'est la question centrale. La SNH a déposé plainte en novembre 2023 auprès du Tribunal Criminel Spécial. Aucune suite publique n'a été communiquée depuis. Transparency International Cameroun évoque une possible protection de « hautes personnalités encore en fonction ».

Quand aura lieu le procès de Londres ?

Le procès des six anciens cadres de Glencore est fixé au 4 octobre 2027 devant la Crown Court de Southwark. Il devrait durer jusqu'à six mois.

Le SFO va-t-il transmettre les noms des Camerounais impliqués ?

La justice britannique a refusé jusqu'ici de les transmettre, invoquant la protection des enquêtes en cours. La SNH affirme avoir réclamé ces noms à plusieurs reprises, sans succès.