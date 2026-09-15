Togo: Un nouveau mode de facturation

15 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les entreprises privées s'apprêtent à adapter leurs systèmes comptables et informatiques aux exigences de la Facturation électronique certifiée (FEC), une réforme fiscale majeure introduite par la Loi de finances 2026.

Concrètement, la facture électronique certifiée devient une donnée numérique, et non plus un simple document papier. Chaque facture devra désormais comporter un QR Code, un numéro unique et une empreinte numérique, garantissant son authenticité et son intégrité.

Pour l'Office togolais des recettes (OTR), l'enjeu est de mieux tracer les transactions des entreprises et sécuriser la collecte des recettes, en particulier la TVA.

Le nouveau mécanisme laisse aux entreprises le choix entre deux configurations : utiliser les solutions mises à disposition par l'OTR, ou conserver leurs propres logiciels de facturation, à condition que ceux-ci puissent interagir avec l'administration fiscale.

En attendant l'opérationnalisation complète du dispositif, les entreprises togolaises sont invitées à ne pas attendre le dernier moment : un état des lieux de leurs processus de facturation et une évaluation de la performance de leurs équipements informatiques s'imposent dès maintenant pour aborder cette transition sans accroc.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.