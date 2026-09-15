Sénégal: Économie sociale et solidaire - Le pays avance vers une nouvelle stratégie nationale

Le Cadre de concertation de l'Économie sociale et solidaire (CCESS) tient, ce mardi 15 septembre 2026, sa première session de l'année. La rencontre mettra l'accent sur deux documents stratégiques destinés à renforcer le développement de l'ESS et la responsabilité sociétale des entreprises au Sénégal.

Organisée sous l'égide du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, cette rencontre réunit les différents acteurs concernés par le développement et la structuration de l'Économie sociale et solidaire au Sénégal.

Au coeur des échanges figure la validation de la Stratégie nationale de développement de l'Économie sociale et solidaire. Ce document doit contribuer à mieux structurer le secteur et à renforcer son rôle dans la création de valeur et le développement économique et social.

La session porte également sur la Stratégie nationale d'encouragement à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). À travers cette démarche, les autorités entendent favoriser une implication accrue des entreprises dans les enjeux sociaux, économiques et environnementaux du pays.

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Cette rencontre constitue ainsi une étape importante dans la mise en place d'un cadre plus cohérent pour promouvoir une économie inclusive, responsable et solidaire, en phase avec les impératifs du développement durable.

La validation de ces deux stratégies devrait notamment permettre de poser les bases d'une nouvelle dynamique autour de l'ESS et de la RSE, en associant davantage les acteurs publics, privés et de l'économie sociale et solidaire.