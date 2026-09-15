Sénégal: CDC - Fadilou Keïta démis de ses fonctions de Directeur général

Le Président de la République a mis fin aux fonctions de Fadilou Keïta à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). L'intéressé a annoncé, ce mardi, avoir reçu notification du décret mettant un terme à ses fonctions et désignant le Secrétaire général de l'institution pour assurer l'intérim.

Fadilou Keïta n'est plus le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. La décision, prise par décret présidentiel daté du 10 septembre 2026, lui a été officiellement notifiée ce mardi, selon l'intéressé.

Une fin de fonctions officialisée

« J'ai reçu ce matin la notification d'un décret antidaté du 10 septembre 2026 mettant fin à mes fonctions de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et nommant le Secrétaire général comme Directeur général par intérim », a-t-il indiqué dans une publication sur sa page Facebook.

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Le Secrétaire général de la CDC prend ainsi les commandes de l'institution à titre intérimaire, dans l'attente de la désignation d'un nouveau Directeur général.

Cette décision intervient alors qu'un processus de recrutement était déjà engagé pour pourvoir le poste. Un appel à candidatures avait été lancé quelques jours auparavant, avec l'appui du Bureau organisation et méthodes (BOM), en vue de sélectionner le prochain directeur général de la CDC.

Dans son message, l'ancien directeur général a également tenu à remercier les différents acteurs avec lesquels il a travaillé durant son passage à la tête de la CDC.

Fadilou Keïta a notamment adressé ses remerciements aux membres de la Commission de surveillance, aux directeurs des filiales, aux partenaires de la Caisse ainsi qu'à l'ensemble du personnel du Groupe CDC, saluant leur engagement et leur collaboration.

« Le sentiment du devoir accompli »

« Sans aucun regret et avec le sentiment du devoir accompli, je quitte mes fonctions en me rangeant du côté des hommes d'honneur et de conviction », a-t-il écrit. Il dit également s'en remettre à la volonté divine : « Je rends grâce à Dieu et réaffirme mon entière soumission au Décret divin. »

En quittant officiellement la Direction générale de la CDC, Fadilou Keïta met ainsi fin à son passage à la tête de l'institution. Il annonce toutefois qu'il entend poursuivre ses activités après la cérémonie de passation de service.

La CDC est désormais placée sous la responsabilité intérimaire de son Secrétaire général, alors que la procédure de sélection du prochain Directeur général doit permettre de désigner le futur titulaire du poste.