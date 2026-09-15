Cote d'Ivoire: Prospective sectorielle - Le Bnpvs part à la conquête des acteurs publics

Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs) intensifie la vulgarisation de son Manuel de procédures de réalisation des études prospectives sectorielles. Une démarche destinée à installer durablement la culture de la prospective dans l'administration ivoirienne. Entamée le 30 juillet 2026 à Abidjan, la campagne nationale de vulgarisation du Manuel de procédures de réalisation des études prospectives sectorielles se poursuit jusqu'en décembre.

Après les premières sessions organisées le 30 juillet et le 12 août, le Bnpvs consacrera d'autres dates à des rencontres secteur par secteur. Placée sous la présidence du secrétaire général du Bnpvs, Adjemian Coffi Dongo, les séances du 30 juillet et du 12 août ont été animées par Dr Coulibaly Tiécoura Hamed, chef de division des études sectorielles et territoriales.

Élaboré à l'issue d'un processus méthodologique associant les institutions de la République, les ministères techniques, les entreprises publiques, le secteur privé et d'autres acteurs du développement, ce manuel a été officiellement présenté en 2025. Il se veut désormais un référentiel national pour harmoniser la conduite des études prospectives sectorielles.

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L'enjeu de cette campagne est clair : renforcer les capacités des acteurs sectoriels et favoriser l'intégration de la prospective dans les processus de planification stratégique à long terme. Pour le Bnpvs, il s'agit notamment de permettre aux administrations de mieux identifier les évolutions futures, les risques et les opportunités propres à leurs secteurs.

Organisés sur une journée dans la salle de conférence du Bnpvs, à Cocody, au carrefour Duncan des Deux-Plateaux, les ateliers adoptent une démarche participative et interactive. Les experts présentent le contexte de la prospective en Côte d'Ivoire, les fondements du manuel, sa structure et les principales étapes méthodologiques de réalisation d'une étude prospective sectorielle.

Les échanges avec les participants permettent ensuite de répondre aux préoccupations liées à son utilisation. De juillet à décembre 2026, le calendrier prévoit des rencontres avec les secteurs productifs, l'environnement, l'éducation, l'administration générale, les secteurs sociaux, les infrastructures, les entreprises publiques, la communication, ainsi que la sécurité et la défense.

À terme, le Bnpvs entend faire du manuel un outil partagé par les principaux acteurs de l'action publique. Une manière de renforcer la cohérence des politiques sectorielles et d'inscrire les décisions publiques dans une vision de long terme, en cohérence avec les ambitions nationales de développement de la Côte d'Ivoire.